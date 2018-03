Senza tregua 2 Il film non va in onda Su Rete 4 La teoria del tutto oggi

Il film consigliato di oggi - mercoledì 14 marzo : Senza tregua 2 : In prima visione su Rete 4 arriva l’action movie Senza tregua 2, film consigliato per la serata di mercoledì 14 marzo. La pellicola, del 2016, vede protagonista Scott Adkins, attore ed esperto di arti marziali britannico, nei panni di un ex marine al centro di una sanguinosa caccia all’uomo. film consigliato: Senza tregua 2 Senza tregua 2, film suggerito per stasera, mercoledì 14 marzo, andrà in onda in prima tv su Rete 4, alle ...

Senza tregua 2 - film stasera in tv 14 marzo : trama - curiosità - streaming : Senza Tregua 2 è il film stasera in tv mercoledì 14 marzo 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta di una prima visione tv ed è diretto da Roel Reiné. E’ il sequel del fortunato Senza Tregua di John Woo del 1993. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Senza Tregua, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Hard Target 2 GENERE: Azione, ...

Siria Senza tregua - Damasco verso Ghouta : 21.45 "La Russia non ha intenzione di tollerare all'infinito i bombardamenti dei miliziani da Ghouta Est". Così il presidente russo Putin. Intanto la seconda tregua umanitaria dalle 9 alle 13 con cadenza quotidiana ordinata da Putin non ha effetto e le forze di Damasco ora avanzano verso l'enclave ribelle. Per l'Osservatorio sui diritti umani i combattimenti proseguono anche con attacchi aerei, mentre fonti di Mosca riferiscono che sono i ...

Siria Senza tregua. Non regge l'intesa Onu - appello del Papa : La tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu è durata poche ore: secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, questa mattina il regime Siriano ha nuovamente attaccato la Ghouta orientale, roccaforte dei ribelli alle porte di Damasco. È stata bombardata due volte Chifouniya, una località alla periferia di Duma. Un corrispondente della France Press ha riferito di raid aerei e fuoco di artiglieria.Il Consiglio ...

Facebook Senza tregua : dati nel mirino. E le fake news fanno scappare gli investitori : Il social guidato da Zuckerberg stretto nella morsa:?da una parte deve combattere il falso se no gli investitori (Unilever) scappano. Dall'altra è costretta (da un tribunale tedesco) ad accettare iscrizioni da utenti con dati falsi. Intanto Wired mette in copertina il ceo “preso a pugni”...

US Marshals Caccia Senza tregua - film stasera in tv 13 febbraio : trama e curiosità : US Marshals Caccia Senza Tregua è il film in onda stasera in tv martedì 13 febbraio 2018 in prima serata su Rete 4. U.S. Marshals Caccia Senza Tregua è un film d’azione, un thriller del 1998. La regia è di Stuart Baird, con Tommy Lee Jones e Wesley Snipes. Tornano le indagini dell’agente federale Sam Gerard a Caccia di uno spietato killer.Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA ...