Selezioni per 200 animatori turistici | istruttori yoga | tecnici e dj

Infiniti - Engineering Academy 2018 : aperte le Selezioni : La Infiniti torna in campo con lEngineering Academy 2018, iniziativa giunta ormai alla sua quinta edizione consecutiva: unoccasione unica per i giovani ingegneri dellautoveicolo che hanno voglia di raggiungere i massimi livelli e lavorare nel mondo della Formula 1 insieme al prestigioso luxury brand.La ricerca delleccellenza. Ledizione 2018 della fortunata Academy targata Infiniti verrà sviluppata in partnership con il team Renault Sport Formula ...

Selezioni di attori e attrici per i laboratori dei cast di Teatro Libero - Teatro e Critica : Al Teatro Libero di Palermo aperte le Selezioni di attori e attrici per due laboratori finalizzati alla creazione dei cast per gli spettacoli Gi gan ti di Lia Chiappara e Fratellini di Franceso Silvestri. Entro il 30 aprile e il 20 maggio 2018. Sono due i laboratori rivolti ad attori e attrici che condurranno alla formazione dei ...

Arena di Verona - Festival Lirico 2018. Aperte le Selezioni per artisti del coro e professori d'orchestra. : Le candidature, per partecipare alle audizioni, devono essere inviate tramite l'apposito form, disponibile sul sito internet della Fondazione entro e non oltre il 26 marzo 2018 per il coro e il 14 ...

Tour operator e agenzie di animazione turistica a caccia di personale : quattro giorni di Selezioni a 'Porta futuro' : Si parte domani pomeriggio, mercoledì 21 febbraio, con l'agenzia salernitana Jolly Animation, specializzata in animazione, sport e spettacoli in villaggi turistici per poi proseguire il o 9 marzo con ...

CONCORSO INFERMIERI 2018/ Friuli Venezia Giulia : oggi le preSelezioni - oltre 17mila candidati per 654 posti : CONCORSO INFERMIERI 2018: oggi al via la preselezione. In Friuli Venezia Giulia oltre 17mila candidati provenienti da tutta Italia e non solo per soli 654 posti nella sanità regionale...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:52:00 GMT)

Dai biologi ai bagnini : Zoomarine di Roma apre le Selezioni per 291 assunzioni : 'Una imponente ricerca di varie professionalità che andranno a completare lo staff che si conferma motore importante per l'economia del Lazio e del litorale Romano', spiegano da Zoomarine.

Dai biologi ai bagnini : Zoomarine di Roma apre le Selezioni per 291 assunzioni : 'Ben 291 assunzioni in arrivo per la stagione 2018. Zoomarine, il più grande Parco marino italiano situato alle porte di Roma, lancia una importante campagna di reclutamento in occasione della nuova ...

Amatrice - pastificio apre Selezioni per le prime nuove assunzioni dopo il terremoto : Il pastificio Strampelli, in costruzione a Torrita, frazione di Amatrice, aprirà le selezioni di personale per figure qualificate che opereranno all'interno del proprio stabilimento a partire dal...

Amatrice : il pastificio Strampelli apre Selezioni del personale : Roma, 16 gen. (askanews) Il pastificio Strampelli, in costruzione presso località Torrita di Amatrice, il 1° febbraio prossimo aprirà le selezioni di personale per figure qualificate che opereranno ...