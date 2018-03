“Sei donne che hanno cambiato il mondo” di Gabriella Greison | le grandi scienziate della

Uomini e Donne - ecco i primi corteggiatori di Tina : “Sei una vera milf!” : Grande successo per la ‘nuova’ tronista Tina Cipollari. Tanti, infatti, i cavalieri arrivati oggi in trasmissione per corteggiare l’opinionista di

Nilufar Addati delusa da Lorenzo a Uomini e Donne : “Sei un falso!” : Uomini e Donne : Nilufar Addati attacca Lorenzo Riccardi E’ da poco iniziata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne , e ci sono già state diverse polemiche. Cosa è successo? Sara Affi Fella, nonostante Lorenzo Riccardi si sia dichiarato giorni fa per Nilufar Addati , ha deciso di uscirci insieme, cercando di fargli cambiare idea. E Sara c’è riuscita in pieno, facendo andare su tutte le furie Nilufar , la quale è sbottata ...

“Sei lurida… fai schifo”. A Uomini e Donne va in scena la tragedia. La tronista ha chiesto di poter parlare - poi prende il telefono e inizia a leggere : queste le ‘colpe’. Le sue parole piene di dolore sconvolgono tutti : Maria De Filippi e il pubblico senza parole : Nilufar Addati non ce l’ha fatta e alla fine ha sbottato. La giovanissima tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un commovente sfogo. La ragazza non fa altro che continuare a leggere bruttissimi commenti nei suoi confronti. E questa volta qualcuno ha proprio esagerato. La 19enne al colmo della tristezza e senza più riuscire a trattenere le lacrime, ha chiesto qualche minuto per sé in trasmissione per affrontare una questione ...