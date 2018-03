wired

: LINEA DIRETTA Nella classifica mondiale della felicità, svettano tutte le nazioni del Nord Europa. Noi siamo 47’. S… - rtl1025 : LINEA DIRETTA Nella classifica mondiale della felicità, svettano tutte le nazioni del Nord Europa. Noi siamo 47’. S… - elena_m4d : Secondo le Nazioni Unite Facebook alimenta l’odio contro le minoranze in Myanmar - MilanoCitExpo : Secondo le Nazioni Unite Facebook alimenta l’odio contro le minoranze in Myanmar #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018)sta giocando un ruolo predominante di diffusione di incitamento all’odio in, teatro di una crisi e di un possibile genocidio. Questo il parere delle. E proprio da Marzuki Darusman, presidente dell’Independent International Fact-Finding Mission dellein, ha dichiarato ai giornalisti che i social media hanno svolto un “ruolo determinante” in. Vittima della crisi birmana è l’etnia Rohingya, una minoranza musulmana costretta a fuggire dalla sua regione d’origine, Rakhine. Gli esperti di diritti umani parlano senza mezze misure di una vera e propria pulizia etnica in corso da questa estate, che avrebbe colpito oltre 700mila persone (Amnesty International, come riporta Repubblica), costrette ad abbandonare la loro terra per rifugiarsi nel vicino Bangladesh. Miccia del dramma sarebbe ...