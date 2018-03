Seconda puntata de Il Cacciatore | anticipazioni 21 marzo | tra il caso Farinella e il boss

optimaitalia

: Ascesa e declino della borghesia italiana. Il trionfo dell'Italietta. ??La seconda puntata dello straordinario viag… - masechi : Ascesa e declino della borghesia italiana. Il trionfo dell'Italietta. ??La seconda puntata dello straordinario viag… - RaiTre : L'incontro di #FrancaLeosini con #SabrinaMisseri e #CosimaSerrano prosegue la prossima settimana. Appuntamento a d… - weareafterhours : #Ossigeno Dal backstage della prossima puntata di giovedì 8 marzo: @editorsofficial nella seconda serata di #Rai3… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L'appuntamento con lade Ilè per giovedì prossimo in prima assoluta su Rai2, quando verranno trasmessi il terzo e il quarto episodio. I primi due capitoli sono stati resi visibili in anteprima online su RaiPlay da domenica 11.Dopo aver conosciuto cast e personaggi de Il, la fiction prosegue presentando i nuovi casi con cui il magistrato Barone avrà a che fare. La serie con protagonista Francesco Montanari racconta una delle paginepiù spettacolari e cruente della lotta tra lo Stato e la mafia siciliana nei primi anni '90.Ecco la sinossi degli episodi in onda giovedì prossimo.Nel primo episodio della serata, intitolato “Un PM da marciapiede”, Saverio ha ottenuto le indagini sul suo primo latitante, Mico. Tuttavia, in otto mesi le ricerche non hanno prodotto risultati almeno fino a quando non viene ucciso un uomo per ...