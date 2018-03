SCUOLA Prova di italiano in terza media | un' esperienza di libertà ancora possibile

Concorso SCUOLA 2018 - docenti e sostegno : ecco come sarà la prova orale Video : E' attesa a giorni la pubblicazione del bando di Concorso della #scuola per oltre 103 mila docenti abilitati e per il sostegno. Sono gia' conosciute le date per la presentazione delle domande: dal 20 febbraio 2018 alle ore 9 fino al termine della giornata del 22 marzo 2018. Chiamati al Concorso per abilitati sono i docenti abilitati delle scuole medie e superiori e gli insegnanti che abbiano conto la specializzazione per il sostegno. Entrambi, ...

SCUOLA Maturità 2018 - ecco le materie scelte per la seconda prova scritta : ... Matematica per lo Scientifico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Scienza e cultura dell'...

POLITICHE SOCIALI. APPROVATE LE LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'EX SCUOLA MANARA : Attualmente, alcuni locali del piano terra, ospitano temporaneamente un Centro Diurno Disabili , CDD, gestito in economia dalla Direzione POLITICHE Sociali che sarà trasferito in una nuova sede molto ...

Roma - Raggi : “I bambini non vaccinati resteranno a SCUOLA”. Mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina : A Roma i bambini non vaccinati restano a scuola. E’ la decisione del Comune, comunicata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi a tutte le istituzioni coinvolte dopo l’approvazione all’unanimità dell’Assemblea Capitolina che indica la necessità di rispettare “la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni non ancora vaccinati”. La sindaca Raggi ha scritto, per informarli, al ministro della Salute ...

SCUOLA - ecco le linee guida del Miur per la prova di italiano - : La ministra Valeria Fedeli e il coordinatore del gruppo di lavoro Luca Serianni hanno illustrato le modalità del nuovo esame di terza media. Arriva la possibilità di test combinato

Prova Invalsi SCUOLA Primaria - news 4/1 : tutto quello che c’è da sapere : Anche per quanto concerne la scuola Primaria vi presentiamo le nuove indicazioni sulla Prova Invalsi. Ricordiamo che le stesse sono state introdotte attraverso le disposizioni contenute nell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 62/2017. Al suddetto Decreto è seguita poi la nota ministeriale che illustra alcune novità in merito all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo […] L'articolo Prova Invalsi scuola Primaria, news 4/1: tutto ...