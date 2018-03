Scuola | dal 3 aprile al via le domande su posti vacanti e disponibili

Ragazzi destinati al successo? Si vede dal comportamento a Scuola : Tutte le mamme vorrebbero sapere se i figli sono destinati a un futuro di successo dal punto di vista lavorativo. Questo desiderio, adesso, è almeno in parte realizzabile. Una meticolosa indagine svolta nell’arco di ben 50 anni e pubblicata dall’American Psychological Association ha infatti individuato alcuni tratti comportamentali che consentono di prevedere se gli studenti avranno una promettente vita professionale. L’analisi ...

"Ivo va a Scuola" - bambini a lezione in ospedale grazie al robot : Milano , askanews, - Partecipare alla vita di classe anche se si è ricoverati in ospedale: il progetto "Ivo va a scuola" realizzato da Elmec informatica, fornitore di servizi IT in oltre 100 Paesi, ...

Scuola/ Istruzioni (ai presidi) per liberarla dal sindacalismo dominante : I ds possono essere agenti di cambiamento solo se affrontano le situazioni di crisi come opportunità di scelta. Spunti dall'ultimo convegno Disal. ROBERTO PELLEGATTA

Vimercate - investita mentre andava a Scuola : accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso per la 19enne al volante : omicidio stradale e omissione di soccorso sono le accuse nei confronti della 19enne che lo scorso ottobre aveva investito Stacey Oledibe, 14 anni, mentre andava all'Omnicompresivo a piedi e stava ...

Vaccini obbligatori - 30mila bimbi non in regola : dal 10 marzo a rischio l’ammissione a Scuola : Stime provvisorie parlano di 30mila bambini dagli 0 ai 6 anni non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Domani, sabato 10 marzo, scade il termine ultimo previsto dalla legge, oltre il quale i bambini privi di copertura vaccinale probabilmente non potranno più frequentare gli asili nido e scuole materne a cui sono iscritti.Continua a leggere

Ancora violenza a Scuola : maestra schiaffeggiata dalla mamma di un alunno : Ancora un episodio di violenza a scuola: una maestra è stata schiaffeggiata e presa per i capelli da una mamma di un alunno di terza elementare della scuola dove la donna insegna. L'episodio è avvenuto all'esterno...

Tutti a Scuola di magia : ecco Spellbound dal publisher di Stardew Valley : Dopo il successo di Stardew Valley pubblicato da ConcernedApe, Chucklefish ha presentato ufficialmente Spellbound, il nuovo titolo del publisher che promette di offrire la simulazione di una vera scuola di magia. In Spellbound dovremo badare ad ogni aspetto della vita scolastica, come partecipare ai numerosi corsi in programma, stringere amicizie, divertirci col crafting e ottenere risorse col farming.Come riporta Destructoid, nel gioco saranno ...

Il poliziotto che non è intervenuto durante la strage nella Scuola in Florida si è difeso dalle critiche : Dice che pensava che lo sparatore fosse all'esterno dell'edificio, e che ha solo seguito il protocollo The post Il poliziotto che non è intervenuto durante la strage nella scuola in Florida si è difeso dalle critiche appeared first on Il Post.

Maestra d'asilo picchiata dalla mamma di un'alunna in classe - il marito : "È sotto choc non vuole più andare a Scuola" : Pomeriggio 5 torna sul caso della Maestra picchiata nel casertano. La donna è stata aggredita da un genitore dopo che la figlia di 4 anni le ha raccontato di essere stata sgridata in classe....

La Scuola guidata dalla dirigente Donnici cerca un formatore madrelingua inglese : Brevi manu presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Crosia, Via della Scienza, 26 - 87060 - Crosia-Mirto , CS, . Non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte ...