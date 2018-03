Scudetto al Napoli | il patto di Reina con la città | poi saluterà e andrà al Milan

Juventus - Allegri/ "Sarri? Non commento le sue parole. Il Napoli può lottare per lo Scudetto" : Juventus, parla Allegri: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Corsa Scudetto : il Napoli tiene vivo il sogno - cinque partite per arrivare allo scontro diretto con la Juventus : cinque partite per arrivare allo scontro diretto e provare a giocarsi il tutto per tutto allo Juventus Stadium. E’ questo il minisprint che il Napoli prepara per tenere in vita il sogno Scudetto. Un sogno ancora vivo nonostante il sorpasso in classifica e in cui i giocatori azzurri credono fino in fondo. La consapevolezza dei propri mezzi e la personalita’ sono due aspetti su cui Maurizio Sarri ha lavorato molto nei suoi tre anni a ...

Juventus - Allegri/ “Quota Scudetto a 100 punti - il Napoli non mollerà” : Juventus, parla Allegri: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 13:52:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Il Napoli può fare 100 punti - lotterà per lo Scudetto fino alla fine' : Non fidarsi di questo Napoli - che potrebbe scivolare a -4 dopo il recupero contro l'Atalanta - è meglio. Max Allegri sceglie il profilo basso , 'Non abbiamo ancora vinto nulla', e fissa la quota ...

Allegri : "Scudetto? Si vince con 100 punti. E il Napoli non mollerà" : ... ' Higuain è un giocatore straordinario, ha tempi di gioco e una qualità tecnica tra i migliori al mondo. Le cose che fa sono straordinarie, anzi ne ha fatte anche poche, chi è il rigorista? I rigori ...

Scudetto - Allegri esalta il Napoli : “Sarri deve essere orgoglioso - noi siamo in tutte le competizioni e non dobbiamo esaltarci anche se vinciamo domani” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Cuadrado e Bernardeschi non sono disponibili, vediamo Alex Sandro che ieri era affaticato e valuterò oggi. Oggi faremo rifinitura e deciderò chi mandare in campo. L’unico che rientra è Buffon di sicuro, gli altri vedrò oggi. Pjanic rientra al 99,9%, Matuidi aveva fatto 3 partite dal rientro e devo ...

Napoli - con l'Inter uno 0-0 amaro : chance Scudetto ormai bassissime Video : Serviva una vittoria che non è arrivata [Video]. E il Napoli, al Giuseppe Meazza in San Siro, ha probabilmente detto “addio” alle ultime possibilita' di poter conquistare il trofeo tricolore che manca nel capoluogo partenopeo ormai da quasi trent’anni. Il pareggio a reti inviolate con i nerazzurri è to al pesante e inaspettati passo falso casalingo con la Roma: un 4-2 che aveva tagliato le gambe agli uomini di Maurizio #sarri. Luci ed ...

Napoli - con l'Inter uno 0-0 amaro : chance Scudetto ormai bassissime : Serviva una vittoria che non è arrivata. E il Napoli, al Giuseppe Meazza in San Siro, ha probabilmente detto “addio” alle ultime possibilità di poter conquistare il trofeo tricolore che manca nel capoluogo partenopeo ormai da quasi trent’anni. Il pareggio a reti inviolate con i nerazzurri è seguito al pesante e inaspettati passo falso casalingo con la Roma: un 4-2 che aveva tagliato le gambe agli uomini di Maurizio Sarri. Luci ed ombre Quelle ...

Marani : 'Lotta Scudetto ancora aperta - forse abbiamo chiesto troppo al Napoli' : Uno stop che fa male. Il Napoli cede alla Juventus la testa della classifica e compromette il sogno scudetto. E' la settimana di Dybala, uomo decisivo per i bianconeri che non buttano via nessuna ...

Serie A Napoli - Hamsik : «Scudetto ancora possibile» : Napoli - Marek Hamsik non molla l'idea di vincere lo scudetto. Il capitano del Napoli lancia il guanto di sfida alla Juventus dopo il sorpasso in classifica: "Siamo scesi al secondo posto ma ci sono ...

Bergomi al Club : 'Napoli - perché hai smesso di credere allo Scudetto?' : Il Napoli a San Siro ha mancato l'appuntamento con la vittoria per la seconda volta di fila. In questa stagione era già successo all'inizio di dicembre che gli azzurri incappassero in un doppio passo ...

REINA AL MILAN / Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che non molla lo Scudetto : REINA al MILAN, Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che si libera a parametro zero alla fine della stagione. Intanto però questi continua a credere allo Scudetto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:59:00 GMT)