Scopre il lavoro segreto della moglie e la uccide | faceva la pornostar sul web

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Ci troviamo a Calera, una piccola cittadina di appena tredicimila abitanti all'interno degli Stati Uniti, più precisamente in Alabama, dove la vita di una donna è stata stroncata con una furia indescrivibile dal marito. L'uomo, William Jeff West di circa 44 anni, era all'oscuro di tutta la situazione e non avrebbe mai potuto immaginare la doppia identitàdonna che durante il giorno si mostrava al mondo come una normalissima donna, madre di una ragazzina appena dodicenne eadorabile, mentre la notte approfittavapoca luce per fare uscire la vera "belva" che era in lei. Un lato oscuro che teneva nascosto anche al marito, unche, secondo le dichiarazioni raccolte, ha causato la mortedonna. Quando il marito ha scoperto, forse casualmente, la vera realtà che nascondeva la, non è più riuscito a trattenersi: ha iniziato a picchiarla fino a quando non ha ...