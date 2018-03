Scintille nel centrodestra Salvini apre ai Cinquestelle | Berlusconi al Pd

Scintille tra Feltri e Calabresi Blitz nelle divisioni di Repubblica Scontro sulla retorica del fascismo : Scoccano Scintille ad alto voltaggio tra il direttore di Libero Vittorio Feltri e quello di Repubblica, Mario Calabresi. La polemica è di lunga data, ma si è rivitalizzata alla luce delle recenti contrapposizioni tra gruppi “fascisti” e “anti-fascisti”. Feltri non ha gradito la solita retorica sul fascismo di Repubblica... Segui su affaritaliani.it

Ciclismo : poche Scintille azzurre nell’ultima settimana. Vincenzo Nibali carbura - Sacha Modolo vince : Nell’ultima settimana si sono disputate tra penisola iberica e penisola arabica tre brevi corse a tappe propedeutiche alla preparazione per la prima parte di stagione. Rispetto alle ultime disputate, i colori azzurri si sono fatti notare con meno costanza nelle prime posizioni. Proviamo ad analizzare quanto fatto dai corridori italiani nelle corse cui hanno preso parte. Il premio di MVP va senza dubbio a Sacha Modolo, che ha vinto una ...

Scintille nel primo duello tv Salvini-Boldrini : primo duello tv della campagna elettorale, ed è subito Scintille tra Matteo Salvini e Laura Boldrini. Sciarpa bianca e rossa donata in occasione della Giornata contro la violenza delle donne, piglio deciso, tre cartelli ironici con tanto di hashtag: la presidente della Camera ed esponente di Leu parte all’attacco....

“Cose mai viste…”. Insieme a Verissimo : la Henger e Monte si rivelano. Nel salotto di Silvia Toffanin sono Scintille e i due ex naufraghi non la mandano a dire. Gelido silenzio in studio : Ormai è diventato un caso, quello delle accuse di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte è un fatto che a distanza di settimane sta ancora monopolizzando l’attenzione. Dopo essere stata ospite di Alessia Marcuzzi e aver rilasciato diverse interviste, l’ex naufraga è approdata nello studio di Verissimo. La mamma di Mercedesz è stata eliminata la stessa sera in cui è scoppiato lo scandalo, mentre l’ex tronista ha ...

Scintille nel centrosinistra : Botta e risposta nel centrosinistra. In merito ad alcune dichiarazioni sulle elezioni attribuite a Romano Prodi , l'ufficio stampa del Professore precisa che "non ha rilasciato alcuna intervista. Ha ...

Pensioni - cancellazione Fornero : Scintille nel centrodestra - le novità Video : Mentre prosegue la campagna elettorale per le politiche del 4 marzo 2018, il capitolo della riforma #Pensioni continua ad agitare le acque nella coalizione di centrodestra. Nonostante l'intesa siglata nei giorni scorsi [Video] ad Arcore contempli revisione del sistema Pensionistico - si legge ne programma elettorale di centrodestra su cui è stato sancito l'accordo tra i leader della coalizione favorita dai sondaggi - cancellando gli effetti ...

Elezioni - Scintille tra Gruber e Toninelli (M5s) : “Ora le stacco il microfono. Non sia scortese e mi faccia parlare” : scintille ripetute a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il deputato del M5S, Danilo Toninelli, ospite, assieme a Maurizio Lupi, parlamentare di Noi con l’Italia – Udc. Il primo battibecco, che coinvolge anche l’ex ministro dei Trasporti, si registra quando la giornalista invita i due politici a non guardare la telecamera, come se fosse un appello finale agli elettori. La polemica esplode ...

Nella Lega Scintille Salvini-Maroni. Vaccini e Fornero : coalizione divisa : 'Con me si è comportato da stalinisti' l'accusa del Governatore uscente della Lombardia al leader del Carroccio nel giorno in cui il centrodestra presente ufficialmente Fontana come nuovo candidato al ...

Vaccini e tasse - Scintille nel centrodestra : Matteo Salvini è riuscito a concentrare su di sé tutta la giornata politica e l’avvio di una campagna elettorale che si preannuncia incandescente. Il tema super sensibile è quello dei Vaccini. Per il leader della Lega non devono essere obbligatori per legge. Non è nuovo a questa posizione. Lo aveva detto alcuni mesi fa, spiegando che lui però ha va...