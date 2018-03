Morto “l’ambasciatore della SCIENZA” Stephen Hawking - “le sue teorie hanno sbloccato un universo di possibilità” : 1/11 ...

SCIENZA - morto l'astrofisico britannico Stephen Hawking - : l'astrofisico britannico Stephen Hawking è morto nelle prime ore di oggi all'età di 76 anni: lo hanno annunciato in un comunicato i suoi figli, Lucy, Robert e Tim. 'Siamo profondamente rattristati ...

SCIENZA in lutto : è morto Stephen Hawking - il celebre astrofisico che studiò le origini dell’universo : 1/44 ...

È morto Stephen Hawking - icona universale della SCIENZA moderna : L'astrofisico britannico di fama mondiale Stephen Hawking è morto oggi all'età di 76 anni nella sua abitazione di Cambridge. Lo ha annunciato la sua famiglia. Era una vera e propria icona...

morto Stephen Hawking. Addio a un'icona della SCIENZA che ha cambiato la nostra idea dell'Universo : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante e al suo umorismo, hanno ispirato persone in tutto il mondo", hanno scritto Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking, in un ...

È morto Stephen Hawking. Addio a un'icona della SCIENZA che ha cambiato la nostra idea dell'Universo : Il grande fisico era nato a Oxford l'8 gennaio del 1942. E' noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'Universo. Gli erano stati dati appena due anni di vita quando nel aveva 21 per via della Sla (Sclerosi laterale amiotrofica)

Gallarate - Bullismo e Cyberbullismo - convegno per la Settimana della SCIENZA : 71 del 29.05.2017, nell'ambito della XII edizione della "Settimana della Scienza", propongono il Seminario informativo e formativo " Bullismo e CyberBullismo: conoscerlo, riconoscerlo e contrastarlo "...

Le sorelle migliorano la vita - la SCIENZA lo conferma : Secondo uno studio, la presenza di una sorella comporta numerosi vantaggi a livello emotivo e sociale

L'Arte come cantiere di bellezza - anche in carcere. Casa Circondariale e Kalòs Arte SCIENZA firmano l'intesa : Umanizzare attraverso L'Arte L'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Kalòs Arte&Scienza ha elaborato un progetto teso a promuovere L'Arte come strumento utile al recupero della devianza e ...

Ricerca : venerdì la giornata internazionale dedicata alla SCIENZA delle staminali : Roma, 12 mar 17:44 - , Agenzia Nova, - venerdì 16 marzo si terrà la decima edizione dell'Unistem day, l'appuntamento europeo di divulgazione della Ricerca sulle cellule staminali... , Ren,

SCIENZA : le sorelle ci aiutano a diventare persone migliori : In fin dei conti, la nostra era una famiglia affiatata - anche se del tutto disfunzionale - e ho imparato tanto sul mondo e su me stessa grazie alla loro presenza nella mia vita. Non sorprende quindi ...

È SCIENZA : le sorelle ci aiutano a diventare persone migliori : Questo blog è stato pubblicato su Mother.ly. Ed è stato tradotto da Huffpost Usa da Milena Sanfilippoby Annamarya ScacciaNel mio trio di sorelle io sono quella di mezzo, perciò so tutto su come le sorelle riescano a darti sui nervi un minuto prima, ed essere le tue migliori amiche quello dopo. In fin dei conti, la nostra era una famiglia affiatata – anche se del tutto disfunzionale – e ho imparato tanto sul mondo ...

MERCOLEDÌ 14 MARZO ALLA BIBLIOTECA LAGORIO L'INCONTRO 'LETTERATURA E SCIENZA COSÌ LONTANE?'/IL PROGRAMMA : Il ciclo, co n tema 'LETTERATURA e SCIENZA… COSÌ LONTANE?', prosegue MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018 alle ore 16.00 L'iniziativa è completamente gratuita e il calendario completo è visibile in allegato ...

Agri_For_Food : SCIENZA - ricerca e produzione di conoscenza - la tre giorni di orientamento del Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti : orientamento e dibattito scientifico rappresentano i cardini principali intorno ai quali prende forma e ruota Agri_For_Food , un evento, interamente dedicato alla discussione di tematiche d'...