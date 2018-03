: #Sci,CdM:alla Goggia la coppa di discesa - CybFeed : #Sci,CdM:alla Goggia la coppa di discesa - fabiobenati : #SOFIA ORGOGLIO LOMBARDO -#Sci, Cdm: Goggia, un trionfo dopo l’altro. Dopo l’oro olimpico arriva la coppa di… - alessandrotdl : RT @repubblica: Sci, Cdm: Goggia, un trionfo dopo l'altro. Dopo l'oro olimpico arriva la coppa di discesa -

Sofiaconquista ladel Mondo di, la terza per i colori azzurri dopo quelle Isolde Kostner nel 2001 e 2002 e di Peter Fill nel 2016 e 2017.Nell'ultima prova stagionale a Are (Svezia),la campionessa olimpica centra il secondo posto alle spalle della Vonn Per la campionessa americana si tratta dell'82° successo (-4 dal record assoluto di Ingemar Stenmark) che non le permette di scavalcare la bergamasca per 3 punti ( 509contro 506).A completare il successo azzurro il sesto posto della Schnarf, il decimo della Fanchini(Di mercoledì 14 marzo 2018)