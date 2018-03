Sci | Sofia Goggia seconda ma felice è sua la coppa del mondo di discesa

Discesa femminile Are : vince Lindsey Vonn - ma Coppa a Sofia Goggia! Risultato - Coppa del mondo Sci - : Diretta Discesa femminile Are: Sofia Goggia vince la coppetta di specialità con il secondo posto dietro Lindsey Vonn. Risultato e classifica.

Sci alpino - Sofia Goggia FANTASMAGORICA! Vince la Coppa del Mondo di discesa per 3 punti! Ad Are basta il 2° posto dietro Lindsey Vonn! : Sofia Goggia ha vinto la Coppa di discesa. L’azzurra ce l’ha fatta ma ha dovuto sudare fino all’ultimo. Ad Are, sede delle Finali, è stata una mattinata lunga e intensa, non la gara, ridotta per via del maltempo a meno di un minuto. Una discesa sprint, con partenza abbassata al superG: non il miglior modo per assegnare una Coppa di specialità, ma quanto è bastato per regalare alla bergamasca la prima Coppetta della sua ...

Tra filosofia e Scienza - al Maxxi di Roma dialogo Cacciari-Rasetti : 'Dialoghi tra filosofia e scienza' Appuntamento venerdì 9 marzo alle 18 per l'incontro intitolato 'Dialoghi tra filosofia e scienza' , introdotto da Giovanna Melandri , presidente Fondazione Maxxi e ...

