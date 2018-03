Sci | Boldrini | orgoglio Goggia ora legge su professionismo

Laura Boldrini - il fallimento umano : ha già dimenticato faScismo e antifaScismo : La tragedia di una politica ridicola, parafrasando Bernardo Bertolucci. Laura Boldrini si è svegliata il 5 marzo, dopo il voto che ha sancito il fallimento di Liberi e Uguali , e la sua elezione alla Camera, da ...

Laura Boldrini e Pietro Grasso - la fine ridicola di Liberi e Uguali : già a un passo dalla Scissione : Si è già spaccato Liberi e Uguali dopo il misero risultato elettorale. Prima del voto, infatti, Laura Boldrini aveva frenato su una eventuale apertura al Movimento 5 stelle sia di Pierluigi Bersani ...

8 marzo : Boldrini - non laSciare sole donne che denunciano : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – ‘Questo 8 marzo dedicato dalle associazioni alla lotta contro molestie e disparità salariale, impegna tutti noi a fare quadrato intorno a chi rompe il silenzio. Chi denuncia non deve essere lasciata sola”. Cosi’ su Twitter la presidente della Camera ed esponente di Liberi e uguali Laura Boldrini. L'articolo 8 marzo: Boldrini, non lasciare sole donne che denunciano sembra essere il primo su ...

Laura Boldrini - solidarietà per le case "marchiate" a Pavia/ AntifaScisti - la telefonata all'assessore Galazzo : Laura Boldrini interviene sull'episodio delle case degli Antifascisti "marchiate" con adesivi a Pavia: la Presidente della Camera telefona all'assessore alla cultura esprimendo solidarietà(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:01:00 GMT)

Gasparri vs D’Attorre - a La7 volano stracci. “Boldrini non condanna chi inneggia alle Foibe”. “Vergognati - faScista” : Battibecco in studio a L’Aria che tira su La7. Maurizio Gasparri (FI) e Alfredo D’Attorre (LeU) si affrontano sulle aggressioni subite da polizia ed esponenti dell’estrema destra e soprattutto sull’inneggiare alla Foibe durante la manifestazione di Macerata. Gasparri accusa la Boldrini di non aver condannato questi fatti, D’Attorre ribatte senza sconti L'articolo Gasparri vs D’Attorre, a La7 volano stracci. ...

Il giudice Salvini contro Boldrini Sbagliato Sciogliere i movimenti che si ispirano al faScismo : Guido Salvini, giudice istruttore negli anni di piombo, in una intervista al Messaggero commenta le violenze e gli attacchi a opera degli antagonisti. "Che cosa mi ha colpito di più in questi giorni? Le bombe con i chiodi a Torino contro i poliziotti. Quelle bombe dimostrano la volontà di fare del male, non solo di manifestare in forma violenta. La polizia ha reagito bene, secondo i manuali dell'ordine pubblico. Va detto che ...

Boldrini : i violenti non usino l'antifaScismo - è cultura pacifista : Roma, 24 feb. , askanews, Per contenere i rigurgiti di fascismo e violenza occorre 'rispondere alla rabbia e rispondere ai bisogni delle persone con politiche che vadano incontro ai problemi. ...

Laura Boldrini - Sciacallata elettorale sulle azzurre d'oro alle Olimpiadi : In milanese si dice 'ofeleé fa el to' mesté', che tradotto in italiano potrebbe suonare 'pasticcere, fai il tuo mestiere' visto che l'ofella è un tipico biscotto lombardo. Cioè, ognuno si occupi e ...

Boldrini : gruppi faScisti vanno Sciolti : 9.41 "Le manifestazioni non sta a me decidere se devono essere vietate o no,esistono delle procedure.I gruppi che si ispirano al fascismo vanno sciolti,non perché lo dico io ma la Costituzione, come è accaduto negli anni Settanta. Così la presidente della Camera e esponente Di Leu Boldrini a Circomassimo su Radio Capital. "Non c'e' bisogno che si materializzi qualcuno che assomigli a Mussolini e parli da Piazza Venezia-ha aggiunto-il fascismo ...

Laura Boldrini - la posta di Dagospia : 'Pestato dirigente di Forza Nuova - perché non chiede di abolire le organizzazioni antifaSciste?' : Su Dagospia , nella consueta rubrica posta! , c'è chi pone un interrogativo tanto semplice quanto, ad ora, senza risposta. 'Caro Dago - chiede Rob Perini -, in sei hanno pestato a sangue un dirigente ...

Pestaggio - Boldrini : antifaScismo è pace : 11.25 "Condanno la brutale aggressione di #Palermo ai danni di un esponente di #ForzaNuova. I violenti non usino l'antifascismo per giustificare le loro azioni. L'#antifascismo e' una cultura di pace". Lo scrive su twitter Laura Boldrini (Leu), presidente della Camera.

Ora la Boldrini fa i video muti : "Scigliere i partiti neo faScisti" : La crociata di Laura Boldrini contro le formazioni neo fasciste continua. L'ultima trovata è uno spot muto e in bianco e nero , guarda qui , . Il presidente della Camera, ora candidata con Liberi e ...

