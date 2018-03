Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del SuperG maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018. Il Programma Giovedì 15 marzo ore 12.00 SuperG maschile CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS ...

Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Continuano le Finali di Coppa del Mondo ad Are. Dopo un mercoledì dedicato alla discesa libera, domani tocca al SuperG. Il quartetto azzurro sarà composto da Johanna Schnarf, Federica Brignone, Sofia Goggia e Nadia Fanchini. Grande duello per la coppa di specialità tra Tina Weirather e Lara Gut La startlist e i pettorali di partenza del SuperG femminile delle Finali di Are 1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 2 516319 SUTER Corinne 1994 SUI ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile Sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Are. Beat Feuz supera Kjetil Jansrud al terzo posto : Cambia il terzo gradino del podio della Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino, dopo la discesa delle Finali di Are. Marcel Hirscher ha già in pugno la vittoria, davanti a Henrik Kristoffersen, mentre Beat Feuz si è portato al terzo posto, vincendo anche la Coppetta di discesa. superato, quindi, Kjetil Jansrud, ora quarto, davanti ad Aksel Lund Svindal. Il migliore azzurro è Dominik Paris, 11°. La Classifica generale ...

Sci alpino - il palmares di Sofia Goggia. Bacheca super con oro olimpico e Coppa del Mondo di discesa. E’ storia dello sci! : “E’ incredibile l’ho sognata questa Sfera di Cristallo e finalmente ce l’ho qui tra le mie braccia e devo ammettere che mi sembra tutto incredibile. E’ stata una gara molto difficile, ho messo in pista tutte le energie e l’ho portata a casa. Campionessa olimpica e campionessa del Mondo di discesa libera nella stessa stagione? Se ci penso stento davvero a crederci. La sfida con Lindsey Vonn? Lei ha vinto la gara, io ho vinto la Coppa del ...

Sci alpino - Sofia Goggia leggendaria! L’Italia torna a vincere una Coppa del Mondo femminile 10 anni dopo Denise Karbon! : “Trovare l’equilibrio sopra la follia!“. Prendiamo in prestito una citazione stupenda di un collega perché rappresentativa di quel che è Sofia Goggia. L’azzurra era attesa nelle Finali di Coppa del Mondo ad Are (Svezia) nella discesa libera femminile. In vetta alla graduatoria, la bergamasca non poteva permettersi errori perché con Lindsey Vonn alle calcagna, non erano permesse distrazioni di sorta. La vigilia è ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Giulio Bosca e Andrea Ballerin sul podio in gigante ma vince Dominik Raschner : Italia protagonista nel gigante delle Finali di Soldeu di Coppa Europa. Giulio Bosca e Andrea Ballerin erano primo e secondo dopo la prima manche: dopo la seconda sono riusciti a conservare il loro posto sul podio, beffati però dall’austriaco Dominik Raschner, risalito dal quinto posto fino alla vittoria. Un successo fondamentale per il 23enne, il secondo della stagione: la Coppa di specialità era già sua ma così ha avvicinato il ...

Sci alpino - Discesa Are 2018 : Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer primi pari merito! Beat Feuz precede Svindal e si prende la Coppa del Mondo di specialità : La Coppa del Mondo maschile di Discesa è di Beat Feuz. Era il grande favorito della vigilia, partendo con 60 punti di vantaggio su Aksel Lund Svindal, e in effetti allo svizzero è bastato il terzo posto nell’ultima gara, alle Finali di Are. A vincere sono stati infatti due austriaci, Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, con lo stesso tempo, ma a prendersi la gloria è stato il 31enne di Berna, che ha finalmente raggiunto quel trionfo che ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile Sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Are. Sofia Goggia sale al quinto posto! : Non è cambiata la testa della Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile dopo la discesa di Are, la prima gara delle Finali di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin non ha partecipato, pur essendo qualificata, avendo già in tasca la Coppa di Cristallo, davanti alla svizzera Wendy Holdener. Viktoria Rebensburg è invece salita al terzo posto grazie al piazzamento odierno in quarta posizione. Sofia Goggia, vincitrice della ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Un sogno che si avvera. Un onore battere una campionessa come Lindsey Vonn” : Missione compiuta: Sofia Goggia ha vinto la Coppa di discesa. Ad Are, sede delle Finali, è stata una mattinata lunga e intensa, non la gara, ridotta per via del maltempo a meno di un minuto. Una discesa sprint, con partenza abbassata al superG: non il miglior modo per assegnare una Coppa di specialità, ma quanto è bastato per regalare alla bergamasca la prima Coppetta della sua carriera, riportando l’Italia al trionfo nella specialità dal 2002, ...

Sci alpino - tutte le Coppe del Mondo vinte dall’Italia nella storia : 22esima Coppa del Mondo di specialità per l’Italia nello sci alpino. E’ la nostra Sofia Goggia ad aggiornare il palmares in discesa libera, ottenendo per la prima volta in carriera questo successo, succedendo nel settore femminile a Denise Karbon che vinse in gigante a 10 anni di distanza e rispolverando la vittoria di Isolde Kostner (nella specialità) del 2002. Di seguito la classifica di tutte le Coppe del Mondo vinte ...

Sci alpino - Sofia Goggia FANTASMAGORICA! Vince la Coppa del Mondo di discesa per 3 punti! Ad Are basta il 2° posto dietro Lindsey Vonn! : Sofia Goggia ha vinto la Coppa di discesa. L’azzurra ce l’ha fatta ma ha dovuto sudare fino all’ultimo. Ad Are, sede delle Finali, è stata una mattinata lunga e intensa, non la gara, ridotta per via del maltempo a meno di un minuto. Una discesa sprint, con partenza abbassata al superG: non il miglior modo per assegnare una Coppa di specialità, ma quanto è bastato per regalare alla bergamasca la prima Coppetta della sua ...