Sci alpino | il vento rinvia le discese di Are | il nuovo programma e gli orari Come

LIVE Sci alpino - Discesa maschile Are 2018 in DIRETTA : partenza rinviata alle 13.15! Innerhofer e Paris per chiudere col sorriso. E’ caccia al podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Are, valida per le Finali di Coppa del Mondo. Il super favorito è senza dubbio lo svizzero beat Beat Feuz, che può amministrare un vantaggio davvero notevole nei confronti di Aksel Lund Svindal. L’elvetico ha 60 punti in più del norvegese e gli basterà un quinto posto per conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. Una situazione sicuramente favorevole ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Are 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo! Arrivo in volata con Lindsey Vonn e Tina Weirather : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svedese va in scena l’atto finale di una stagione memorabile e Sofia Goggia cerca il sigillo dopo essersi laureata Campionessa Olimpica a PyeongChang. La bergamasca scenderà con il pettorale rosso, deve difendere 23 punti di vantaggio su Lindsey Vonn e 71 su Tina Weirather: la conquista della Sfera di ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della discesa maschile. Programma - orari e tv : Ultimo atto della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018. Ad Are, in Svezia, vanno in scena le Finali. Il Programma degli uomini comincia con la discesa che assegnerà la Coppetta di specialità. Due i contendenti, Beat Feuz e Aksel Lund Svindal. Lo svizzero parte favorito, potendo contare su un bottino di ben 60 punti di vantaggio ma occhio alla rivalsa del norvegese, tornato competitivo dopo due anni a dir poco sfortunati. Lo scandinavo si ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della discesa femminile. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 è giunta all’episodio conclusivo. Ad Are, in Svezia, vanno in scena le Finali. La prima gara per le donne sarà la discesa, attesissima, visto il duello tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. La bergamasca parte con il pettorale rosso ed ha la più che concreta possibilità di portarsi a casa la Coppetta di specialità, la prima della sua carriera, a coronamento di una stagione straordinaria in cui ha ...

Sci alpino - discesa maschile Are 2018 : Aksel Lund Svindal il migliore in prova. Innerhofer quinto : Aksel Lund Svindal è il più veloce nella prova della discesa maschile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Il norvegese ha chiuso con il tempo di 1’21″42 e si prepara al meglio alla gara di domani. Svindal ha ancora la possibilità di conquistare la coppa di specialità, avendo 60 punti di svantaggio dallo svizzero Beat Feuz, oggi solamente diciassettesimo a 1.53. Secondo posto per l’austriaco Vincent Kriechmayr, che paga 32 ...

Sci alpino - Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa se… Tutte le possibili combinazioni. Vonn e Weirather le rivali per il titolo : Sofia Goggia è in piena lotta per conquistare la Coppa del Mondo 2018 di discesa libera. La Campionessa Olimpica si gioca tutto durante le Finali di Are: l’atto conclusivo, in programma mercoledì 14 marzo (ore 12.00), assegnerà la Sfera di Cristallo che potrebbe finire tra le braccia della bergamasca. L’azzurra scenderà con il pettorale rosso, simbolo di leader della classifica di specialità: deve difendere 23 punti di vantaggio su ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : poker austriaco nella discesa femminile a Soldeu. Anna Hofer diciottesima : Sono iniziate a Soldeu le finali di Coppa Europa. nella discesa libera femminile c’è stato un vero e proprio dominio assoluto dell’Austria. Vittoria per Ariane Raedler, che conquista anche la Coppa di specialità, davanti alle connazionali Michaela Heider (+0.49), Nina Ortlieb (+0.50) e Nadine Fest (+0.56). Al quinto posto, dopo il quartetto austriaco, si classifica la tedesca Michaela Wenig, staccata di 73 centesimi dalla vincitrice. ...

Sci alpino - discesa femminile Are 2018 : Alice McKennis vince la prova sprint. Terza Johanna Schnarf : L’americana Alice McKennis ha vinto la prova della discesa libera femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Una prova sprint (meno di un minuto di gara), con gli organizzatori che hanno deciso di abbassare la partenza. La velocista statunitense ha chiuso con il tempo di 57″11. In seconda posizione c’è Ester Ledecka, staccata di 23 centesimi dalla vetta. La ceca, dopo il clamoroso oro in supergigante alle Olimpiadi, ...

Sci alpino - discesa maschile Are 2018 : Beat Feuz ad un passo dalla Coppa di specialità. Paris può chiudere sul podio : La Coppa del Mondo di sci alpino entra nella sua ultima settimana con le Finali da Are, località che il prossimo anno ospiterà anche i Mondiali. In quelle che saranno delle prove ufficiali in vista della rassegna iridata, sono pochi i verdetti da scrivere ed uno di questi è chi sarà il vincitore della Coppa di discesa. Il super favorito è senza dubbio lo svizzero Beat Feuz, che può amministrare un vantaggio davvero notevole nei confronti di ...

Sci alpino - Sofia Goggia : ” L’obiettivo principale ora è vincere la Coppa di discesa. Voglio riprendermi in gigante nella prossima stagione” : E’ una Sofia Goggia decisa e conscia delle sue possibilità quella si proietta alle Finali di Coppa del Mondo di Are, contendendosi la Coppa del Mondo di discesa libera con l’asso statunitense Lindsey Vonn. Dopo il trionfo olimpico di PyeongChang, per Sofia, è venuto il momento di chiudere il cerchio e completare una stagione che da gennaio in poi è stata strepitosa: due vittorie in Coppa e soprattutto il sigillo a Cinque Cerchi. ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2018 : Sofia Goggia e Lindsey Vonn - la sfida finale in discesa. In palio la Coppa di specialità : Le Finali di Coppa del Mondo di Are si aprono con la velocità, in particolare con la discesa. In campo femminile si tratterà quindi dell’ennesimo atto, l’ultimo di questa stagione, della sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Sono rimaste loro, infatti, a contendersi la Coppa di specialità: sarà la bergamasca a partire con il pettorale rosso, forte di un vantaggio di 23 punti in classifica. Il divario non consente a Goggia di poter ...