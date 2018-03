Scaduto ultimatum sul caso Skripal - cosa accade ora tra Regno Unito e Russia : Theresa May (foto: Getty) La premier britannica Theresa May aveva imposto alla Russia di chiarire, entro la mezzanotte del 13 marzo, la propria posizione nell’avvelenamento dell’ex colonnello Sergei Skripal . Termine Scaduto e rimasto inascoltato da Mosca. Ora Londra cerca alleati per le ritorsioni promesse e ha già incassato l’appoggio della Casa Bianca e dell’Eliseo. Sia il presidente americano Donald Trump sia il presidente della Repubblica ...

Spia russa - Scaduto ultimatum GB a Mosca : 02.10 E' scaduto formalmente l'ultimatum fissato per la mezzanotte britannica di oggi (l'1 in Italia) dal premier May per avere "chiarimenti convincenti" da Mosca sui sospetti di coinvolgimento russo nell'attacco con agente nervino contro l'ex Spia russa Serghei Skripal e sua figlia Yulia a Salisbury. Scatta il conto alla rovescia per le annunciate ritorsioni contro la Russia, che da parte sua nega le accuse e si rifiuta di rispondere se le ...