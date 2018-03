Napoli : Sarri lavora sulla psicologia : ANSA, - Napoli, 14 MAR - E' incentrato soprattutto sulla psicologia il lavoro di Maurizio Sarri nell'avvicinamento alla sfida con il Genoa. Il pareggio con l'Inter è coinciso con il sorpasso della ...

Napoli - Sarri fatica ad arrivare a 18 convocati per l’Europa League : intanto Giuntoli lavora ad un innesto : Napoli – Maurizio Sarri, in vista della gara contro il Lipsia, fatica a completare la rosa di 18 calciatori da schierare tra campo e panchina. Le assenze di Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hamsik, Mertens e Machach, costringeranno il tecnico del Napoli a fare qualche scelta ‘anomala’. Potrebbe andare in panchina ugualmente, per numero, un calciatore infortunato come ad esempio Milik, oppure potrebbe essere convocato un giovanissimo ...

Calciomercato Napoli/ News - si lavora per il rinnovo di Sarri e Mertens : via le clausole (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra. Si cerca il vice Reina per la prossima stagione: piace il giovane Pau Lopez, cercato anche dalla Juventus. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 13:06:00 GMT)