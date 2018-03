Sanità | sul blog Beppe Grillo sbaglia e disinforma

Giornata Internazionale della Donna - Sanità : nuovo report sulla parità di genere - Gavi è al top della classifica : Un nuovo report pubblicato oggi da Global Health 50/50 annovera Gavi, the Vaccine Alliance tra le migliori organizzazioni sanitarie globali in termini di politiche a favore della parità di genere. Lo studio di Global Health 50/50, iniziativa di ricerca che esamina come i principali attori globali del settore sanitario promuovano l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile all’interno della cultura e delle politiche ...

The Resident - lo sguardo disincantato sulla Sanità americana : “Gli errori medici sono la terza causa di morte negli Stati Uniti, dopo il cancro e le patologie cardiache, ma nessuno affronta l’argomento”. Sembra proprio che The Resident, nuova serie tv in onda ogni lunedì in prima serata su FoxLife, prenda spunto dalle parole pronunciate da una delle sue protagoniste, l’infermiera Nic (Emily VanCamp), colonna portante del Chastain Park Memorial di Atlanta. Il medical drama prodotto da Antoine Fuqua ...

Zeno - Pci - : "Sulla Sanità solo promesse mai mantenute - la città ringrazia" : "Gli orvietani e il territorio sono stati presi in giro dalla politica regionale, locale e direzione sanitaria. Una sensazione di delusione immensa che la città manifesta e risente in termini di servizi. Tagli, tagli e tagli che stanno producendo malcontento". E'...

Elezioni 2018 - come se la cavano i programmi dei partiti sulla Sanità : Foto: Pixabay “Nessuna forza politica ha elaborato un piano di salvataggio del Servizio sanitario nazionale”. Quelle che emergono dalla lettura dei programmi elettorali sono infatti “numerose proposte valide ma frammentate, alcune non sostenibili, altre poco attuabili o superflue”. Parole e musica della Fondazione Gimbe, acronimo che sta per Gruppo italiano per la medicina basata sull’evidenza. In occasione delle ...

Un quadro poco rassicurante dai programmi dei partiti sulla Sanità pubblica : La Fondazione Gimbe, a 5 anni dal lancio del programma #salviamoSsn, ha esortato la politica a mettere nero su bianco proposte convergenti per la sanità pubblica e avviato il monitoraggio dei programmi elettorali, nella ferma convinzione che se è vero che non esiste un piano occulto di smantellamento e privatizzazione del Ssn, è altrettanto certo che continua a mancare un preciso programma politico per il suo salvataggio. ...

Incontro sulla Sanità a Castiglione Messer Marino con l'Assessore Paolucci e i tecnici interessati : ... atteso a giorni, a causa del Commissariamento del Molise, dal ritorno dal ministero della Salute e dell'Economia che devono vidimarlo. Primo punto : messa in rete delle postazioni 118 di Molise ed ...

La denuncia della Cisl FP Marche sulla situazione della Sanità nel Fermano : "Preoccupante ascesa del privato - lotteremo sempre affinché i ... : ... che alla Politica Regionale non conviene affrontare visti anche interessi e denari che girano intorno al settore. Basti guardare lo scontro che si sta originando sull'Ambulanza donata al Comune di ...

Sanità - partiti divisi sul ruolo del privato : La Sanità rischia di esplodere come una polveriera, stretta tra invecchiamento della popolazione e costi dell’innovazione che ne minano la sostenibilità economica. Nonostante questo i programmi dei partiti si limitano a proposte vaghe, tant’è che è servito interpellare i responsabili Sanità dei partiti per metterle a confronto, che in tutti gli sch...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 febbraio : I due colossi farmaceutici sono riusciti a imporre per anni al servizio sanitario nazionale il costoso Lucentis invece dell’economico Avastin - efficaci allo stesso modo contro la maculopatia : Lo scandalo Lo Stato pagava mille euro il farmaco che ne costava 80 Il cartello Roche-Novartis – Sondaggi finti e “avvertimenti”: così i due colossi, secondo l’accusa dei pm, imbrogliavano medici e pazienti di Antonio Massari e Valeria Pacelli Scene da un manicomio di Marco Travaglio C’è un virus, in questa campagna elettorale, che ottenebra le menti dei politici (come se ne avessero bisogno) e contagia anche quelle di chi politico ...

Sanità : bufale e fake news - Fnomceo lancia sito sulla buona informazione. : All'evento ha partecipato anche Piero Angela con un intervento sul 'Metodo scientifico vs pseudoscienze', nel quale il noto giornalista ha ribadito la come la "scienza non possa essere democratica", ...

Sanità - bufale e fake news : Fnomceo lancia il sito sulla buona informazione : Rispondere ai dubbi dei cittadini in tema di salute, e aiutarli ad orientarsi nel mare di fake news che sempre più spesso “intasano” le bacheche dei social network. È questo l’obiettivo del nuovo sito della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Dottoremaeveroche ( dottoremaeveroche.it), presentato oggi al ministero della Salute in occasione dell’evento “La comunicazione della salute ...

Sanita' : bufale e fake news - Fnomceo lancia sito sulla buona informazione : All'evento ha partecipato anche Piero Angela con un intervento sul 'Metodo scientifico vs pseudoscienze', nel quale il noto giornalista ha ribadito la come la 'scienza non possa essere democratica', ...

Sanità : bufale e fake news - Fnomceo lancia sito sulla buona informazione : All'evento ha partecipato anche Piero Angela con un intervento sul 'Metodo scientifico vs pseudoscienze', nel quale il noto giornalista ha ribadito la come la "scienza non possa essere democratica", ...

Salute tradita - un reportage di Sky TG24 HD sulle disfunzioni della Sanità in Italia : Attese infinite per una visita. Decine di chilometri per arrivare al Pronto Soccorso. Numeri che evidenziano alcune delle disfunzioni della sanità in Italia, dove per molti cittadini l’accesso alle cure è quasi un’utopia. Lo racconta lo speciale di Sky TG24 HD “Salute tradita”, in onda venerdì 16 febbraio 2018 alle 20.20 (in replica alle 23,15 ...