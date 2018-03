: Salvini: “No a governo con chi è stato bocciato dal voto” - SkyTG24 : Salvini: “No a governo con chi è stato bocciato dal voto” - LegaSalvini : ++ SALVINI ALL'ATTACCO SUI CONTI: 'SE SERVE, IGNOREREMO IL TETTO DEL 3%'. GOVERNO CON IL M5S? 'VEDREMO, MAI CON... - LegaSalvini : MATHIEU MON AMI La leader del Front National, appena rieletta segretario con il 100% dei voti, promuove la... -

"Stiamo lavorando per dare un governo al Paese, aperto a proposte ma non a stravolgimenti", dice il leader della Legaalla stampa estera."Aspettiamo le scelte di Mattarella", ma "non ho la smania di fare il premier a tutti i costi".Al governo con il M5S?"Escluso il Pd,tutto è", risponde, ma al Quirinale "ci presenteremo con una proposta di tutto il centrodestra". Auspica una nuova legge elettorale con premio di maggioranza, ma "speriamo di non tornare subito al voto".Annuncia contatti per le presidenze delle Camere(Di mercoledì 14 marzo 2018)