Salvini | «Un governo con M5S? ?Escluso il Pd tutto è possibile»

Salvini : non ho smania di fare premier - lavoriamo per governo solido : "Non ho la smania di fare il premier a tutti i costi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con la stampa estera. "lavoriamo per un governo con una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Stiamo lavorando a un programma da offrire al Parlamento e a tutti gli altri. Non sono disponibile a partecipare - ha ribadito Salvini - a un governo ...

Governo - Salvini : “Tutto è possibile - escludo solo il Pd” : “Non ho la smania di andare al Governo: voglio mantenere fede agli elettori, lavoreremo nelle prossime settimane per trovare una maggioranza. escludo che ci sia il Pd. Di tutto il resto parleremo prossime settimane. Fatto escluso il Pd, tutto è possibile”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini incontrando la stampa estera rispondendo a chi gli chiede se sia possibile un Governo con il M5s. “Lavoriamo – aggiunge ...

Salvini : 'Aperti a proposte per governo ma non con Pd' : "Sento forte il dovere di tener fede al mandato di 12 milioni che hanno scelto il centrodestra e di quasi 6 milioni che hanno scelto la Lega: stiamo lavorando per dare un governo a questo Paese con un ...

Molteni - Terzi - Siri - Sartori e... Tutti gli uomini di Salvini : nomi La squadra della Lega (al governo?) : Fedriga al Lavoro, Molteni alla Giustizia, Terzi all'Ambiente. E all'Economia? Siri o Borghi. Per gli appassionati di totoministri, se il prossimo Governo fosse un monocolore leghista, le caselle dei dicasteri sarebbero riempite dal leader Matteo Salvini con questi nomi... Segui su affaritaliani.it

Centrodestra - mandato a Salvini per trattare su Camere-governo : Roma, 14 mar. , askanews, Stessa sede di molti vertici, Palazzo Grazioli, residenza romana del Cavaliere, ma carte in tavola completamente diverse per il primo summit del Centrodestra post-elezioni. ...

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere. Ma nel centrodestra divergenze sul governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

Salvini : «Un governo Lega-Cinque Stelle? Sicuramente non con il Pd - poi si vedrà» E Martina lascia il governo per il partito : Il segretario della Lega esclude in maniera netta solo un rapporto con i dem, mentre osserva che con i grillini ci sono differenze programmatiche. «Noi non autosufficienti»

"Colle-Soros-Papa-Grillo insieme Governo per tenere fuori Salvini" 'E' già deciso. Appoggio esterno di FI' : "tenere lontano Salvini dal Governo con un esecutivo tecno-Pd-mattareliano-sorosiano-bergogliano-europeista-antifascista con un Appoggio esterno di Forza Italia insieme ovviamente a quello dei 5 Stelle". E' quanto sta per accadere in Italia, dopo il voto del 4 marzo, secondo Alessandro Meluzzi... Segui su affaritaliani.it

Chiude a Salvini e apre al Pd Governo - ecco la svolta di Di Maio I 5 Stelle - ora - si scoprono europeisti : "L'Italia con noi resterà nell'Ue e nella Nato". "Il primo viaggio sarà a Bruxelles". "No ad una squadra diversa da quella del M5S". Sono le tre affermazioni chiave di Luigi Di Maio, candidato del premier del Movimento 5 Stelle, durante una conferenza alla Stampa Estera Segui su affaritaliani.it

Padoan : «In Ue incertezza sull’Italia» Salvini : «Il governo? Mai con il Pd» : «A chi mi chiede degli scenari politici futuri la mia risposta è “non lo so”» dichiara il ministro dell’Economia, nella conferenza stampa dopo l’Ecofin a Bruxelles

Padoan : «In Ue incertezza sull’Italia». Salvini : «Il governo? Mai con il Pd» : «A chi mi chiede degli scenari politici futuri la mia risposta è “non lo so”» dichiara il ministro dell’Economia, nella conferenza stampa dopo l’Ecofin a Bruxelles

Matteo Salvini : 'Governo Lega-M5s? Di sicuro mai con il Pd' : Governo Lega-M5s ? Di sicuro non con il Pd : 'Spero di guidare il Paese stando al nostro programma, senza fare inciuci, mai nella vita governerò con Matteo Renzi ', tuona da Strasburgo Matteo Salvini .

Salvini all'Europarlamento : 'Mai al governo con Renzi' : Matteo Salvini all'Europarlamento spiega il programma della Lega e del governo che si augura di guidare in Italia. 'Mai con Renzi, se qualcuno pensa di poter escluderci ha sbagliato a capire', ...

Padoan : «In Ue incertezza sull’Italia» Salvini : «Il governo? Mai con il Pd» : «A chi mi chiede degli scenari politici futuri la mia risposta è “non lo so”» dichiara il ministro dell’Economia, nella conferenza stampa dopo l’Ecofin a Bruxelles