Salvini | pugno duro con la Ue | Potremmo sforare il 3%

ilgiornale

: @BaoloGhiro @matteosalvinimi A questo punto dubito che #Salvini abbia mai avuto intenzione di governare. Gli e' and… - rilellina : @BaoloGhiro @matteosalvinimi A questo punto dubito che #Salvini abbia mai avuto intenzione di governare. Gli e' and… - Renato_Corghi : Sarà mica che avete votato i legagrilli perché hanno soffiato sulle vostre paure promettendovi il pugno di ferro, v… - CogoniDaniele : @cattif_49 All' apparenza. Nella sostanza Berlusconi tiene in pugno Salvini. Tant' è che lo usa come Totem del cent… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Più di lotta che di governo, il Matteosbarcato a Strasburgo per dare l'addio al suo mandato da europarlamentare e accreditarsi come vincitore delle elezioni, nonché candidato , per il momento,...