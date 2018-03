Salvini | non ho smania di fare premier | lavoriamo per governo solido

Gianluca Savoini - lo sherpa di Salvini in Russia : «Putin? Non è un dittatore» : Lo sherpa di Matteo Salvini a Mosca non parla una parola di russo ma mastica la lingua della politica. Si chiama Gianluca Savoini, 54 anni, sposato con Irina, nata a San Pietroburgo, con cui ha avuto un figlio. Nella Lega da sempre, da ancora prima che il partito traslocasse in via Bellerio, nel 1991 è entrato nella consulta per la politica estera del movimento che settimanalmente si riuniva in via Arbe a Milano. Un pioniere: c’è lui ...

Matteo Salvini : "Le sanzioni alla Russia sono una follia. Non ci sono prove sulla spy story" : "Nel 2018 non si va in giro ad avvelenare le persone, ma non penso ci siano governi che amano avvelenare le persone in giro per il mondo. Se ci sono prove concrete ne riparliamo, non mi fermo a commentare dubbi o supposizioni. Continuo invece a pensare che le sanzioni alla Russia siano una follia economica, geopolitica e commerciale". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando, nel corso dell'incontro con i ...

Salvini : 'Aperti a proposte per governo ma non con Pd' : "Sento forte il dovere di tener fede al mandato di 12 milioni che hanno scelto il centrodestra e di quasi 6 milioni che hanno scelto la Lega: stiamo lavorando per dare un governo a questo Paese con un ...

Centrodestra : Salvini è il leader ma non faccia accordi separati con M5S : Il vertice della coalizione dice che il capo della Lega verrà proposto a Mattarella come premier. Ma non può fare il battitore libero

Salvini : «Un governo Lega-Cinque Stelle? Sicuramente non con il Pd - poi si vedrà» E Martina lascia il governo per il partito : Il segretario della Lega esclude in maniera netta solo un rapporto con i dem, mentre osserva che con i grillini ci sono differenze programmatiche. «Noi non autosufficienti»

Cazzola : “Non mi piace il tono minaccioso di Salvini” : Salvini e il tetto del 3%, Cazzola: “Non mi piace il tono minaccioso di Salvini, mi ricorda il linguaggio delle ‘inique sanzioni’ all’Italia fascista. Ricordo che Hitler... L'articolo Cazzola: “Non mi piace il tono minaccioso di Salvini” proviene da Roma Daily News.

Giornalisti contestano Salvini - lui : "Non prendo lezioni da gente di sinistra" : La conferenza stampa di Matteo Salvini a Strasburgo si apre con una protesta contro il leader della Lega da parte dei Giornalisti, irritati dagli applausi che lo hanno accolto in sala: 'Le regole si ...

“Salvini - un’alleanza col M5s la farebbe?”. Lui non esclude e ammette : “Il centrodestra non è autosufficiente” : “Nel simbolo c’è Salvini Premier e quindi l’accordo della Lega è che se il premier sarà della Lega sarà Matteo Salvini e se il premier sarà di centrodestra sarà Matteo Salvini. Non fatemi fare il toto-nomi: abbiamo tante persone in gamba, ma prima parlo con gli alleati”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della conferenza stampa che ha tenuto a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo dove è in corso ...

Salvini : rispetteremo 3% se non danneggia il Paese : Roma, 13 mar. , askanews, Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto oggi a Strasburgo che non si rivolgerà ai partiti per trovare la maggioranza per il nuovo governo che propone, ma direttamente ...

Salvini : non uso i miei voti per rimettere in sella Renzi : Non vado al governo con il Pd e non vado al governo per bruciarmi. O si può fare quello che abbiamo promesso o è meglio aspettare ancora. Matteo Salvini riunisce il Consiglio federale del lunedì, in ...

Salvini : gli italiani non ci hanno votato per far tornare Renzi e Gentiloni : Il segretario federale della Lega chiude a governi con il Pd. Vertice a Palazzo Grazioli tra Berlusconi, Meloni e Salvini nella serata di martedì