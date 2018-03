Salvini | «M5S? Nessun pregiudizio»  Ma Berlusconi frena | «Vanno cacciati»

Esecutivo - Salvini “apre la porta” al M5S : Il leader della Lega sull’ipotesi di un’alleanza di governo con i grillini non chiude. Ma c’è il no secco del Centro Destra. Il leader del M5s cerca invece di rassicurare i vertici di Confcommercio

Silvio vuole governare col Pd E corteggia i parlamentari M5S Ma Salvini cerca l'asse con Di Maio : "Ci potrebbe essere un'ipotesi di un governo di Centrodestra con il Pd che potrebbe appoggiare singoli provvedimenti". Così Berlusconi nell'incontro con i neoeletti azzurri. L'ex premier... Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi gela Matteo Salvini e i retroscena di stampa : 'Ho aperto al M5s per cacciarli via' : Pochi secondi dopo l'apertura di Matteo Salvini al M5s, arrivano le parole - nettissime - di Silvio Berlusconi , che secondo alcuni retroscena di stampa circolati in giornata sarebbe stato pronto ...

Salvini : con M5S?Tutto possibile - meno Pd : 16.28 "Stiamo lavorando per dare un governo al Paese, aperto a proposte ma non a stravolgimenti", dice il leader della Lega Salvini alla stampa estera."Aspettiamo le scelte di Mattarella", ma "non ho la smania di fare il premier a tutti i costi".Al governo con il M5S?"Escluso il Pd,tutto è possibile", risponde, ma al Quirinale "ci presenteremo con una proposta di tutto il centrodestra". Auspica una nuova legge elettorale con premio di ...

Salvini apre al governo con M5S : 'Escluso il Pd tutto è possibile' : ... nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina'. 'Vedo che qualche ...

**Governo : Salvini - vediamo se con M5S c’è comune idea sviluppo** : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – La proposta di reddito di cittadinanza del Movimento 5 stelle “si fonda più sull’assistenza che sullo sviluppo. Però quando dalle parole si passa ai fatti vediamo se c’è un’idea comune anche di sviluppo che non si fondi sull’assistenza ma si fondi sulla produzione”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, all’Associazione stampa estera. L'articolo ...

