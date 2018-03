Salvini guarda M5s | Berlusconi Pd Vero scontro su nuove elezioni

Berlusconi-Salvini - lo schema del centrodestra è già saltato : uno guarda al Pd - l'altro agli interessi della Lega : Uno apre ad alleanze con il Pd: "Se intere forze politiche dimostreranno disponibilità e responsabilità, si potrà andare verso una soluzione più stabile". l'altro, mezza giornata dopo, davanti al cancello del quartier generale di via Bellerio a Milano dove si è riunito il Consiglio federale, lo zittisce così: "Gli italiani non ci hanno votati per riportare Renzi al governo, e non credo che chi ha scelto ...

Le Pen cambia nome al Fn e guarda al modello Salvini : ... il braccio destro che l'ha lasciata, e soprattutto di Marion Marechal-Le Pen, la giovane nipote che ha preferito allontanarsi temporaneamente dalla politica. In un'ora e mezzo di discorso, Marine ...

Giorgia Meloni : 'Incarico a Salvini - dobbiamo guardare ai singoli in tutti i gruppi' : 'Noi diciamo si a un governo di centrodestra e lavoriamo per trovare una maggioranza. Non sono mica numeri impossibili. Troviamo dei punti precisi del nostro programma di centrodestra, e cerchiamo ...

Salvini guarda a sinistra - Borghi apre a M5s : “Con tutta coalizione - ok a governo” : Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: “Con tutta coalizione, ok a governo” Il leader leghista: “C’è un Parlamento, c’è un candidato premier – il sottoscritto – e c’è un programma che porterà l’Italia fuori dalle sabbie mobili”. Berlusconi: “Centrodestra vincitore politico delle elezioni” Continua a leggere L'articolo Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: ...

Salvini guarda a sinistra - Borghi apre a M5s : "Con tutta coalizione - ok a governo" : Il leader leghista: "C'è un Parlamento, c'è un candidato premier - il sottoscritto - e c'è un programma che porterà l'Italia fuori dalle sabbie mobili". Berlusconi: "Centrodestra vincitore politico delle elezioni"

Ora il Vaticano guarda più a Di Maio che a Salvini : ... e cioè al Movimento 5 stelle, uscito dalle urne come il primo partito della nuova fase politica. E il cui leader Luigi Di Maio , Parolin aveva incontrato a Washington lo scorso novembre dove erano ...

Il Vaticano ora guarda più a Luigi Di Maio che a Matteo Salvini. Il cardinale Parolin : "Educare contro la paura dei migranti" : "Con quale spirito penso? Con lo spirito del Signore o con la mia mente, lo spirito della comunità a cui appartengo o il piccolo gruppo o classe sociale a cui appartengo, o il partito politico a cui appartengo? Con quale spirito penso?". Nel frastuono della maratona elettorale questa frase pronunciata da Papa Francesco durante l'omelia di Santa Marta di ieri lunedì mattina 5 marzo, all'indomani del voto, è passata ...

La mossa di Salvini : «Pronti ad accogliere la sinistra che guarda alla Lega» Video : Il leader della Lega: «Chi vuole sostenere il nostro programma lo accettiamo. Ma non faremo accordi partitici». E poi: «Il centrodestra salirà compatto al Quirinale»

Matteo Salvini - l'apertura : 'La Lega pronta ad accogliere la sinistra che guarda a noi' : Matteo Salvini vuole governare e si prepara a farlo. 'Sono contento della compattezza del centrodestra, andremo insieme al Quirinale. Siamo la prima coalizione e siamo la speranza per gli italiani'. ...

La mossa di Salvini : «Pronti ad accogliere la sinistra che guarda alla Lega» : Il leader della Lega: «Chi vuole sostenere il nostro programma lo accettiamo. Ma non faremo accordi partitici». E poi: «Il centrodestra salirà compatto al Quirinale»

La mossa di Salvini : «Pronti ad accogliere la sinistra che guarda alla Lega» : Il leader della Lega: «Chi vuole sostenere il nostro programma lo accettiamo. Ma non faremo accordi partitici». E poi: «Pronti ad accogliere la sinistra delusa»

'La Lega è populista - M5S no. Mi stupirei che ora Di Maio guardasse a Salvini' : ... devastante, dei democratici americani: sottovalutare gli effetti della crisi, non agire con la necessaria efficacia contro la finanziarizzazione dell'economia, incapaci di una critica non ...

"La Lega è populista - M5S no. Mi stupirei che ora Di Maio guardasse a Salvini" : "L'Europa dell'austerità e dei "cappi" di bilancio sta generando tutto questo. La Brexit doveva suonare anche per l'Italia come un campanello d'allarme: perché l'Europa dell'iper-rigorismo, dell'assenza più totale di politiche di sviluppo e di occupazione, è stata percepita come una minaccia soprattutto dai ceti più deboli, meno garantiti sul piano sociale. In questa ottica, dire solo più Europa, senza ...