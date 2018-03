Salvini | «Governo con M5S? Su Di Maio nessun pregiudizio No aumento Iva»

Salvini : "Governo? No pregiudizi su Di Maio". Ma Berlusconi lo gela : Il leader della Lega: "Governo col M5s? Tutto possibile, escluso il Pd". Ma il Cavaliere lo gela: "Aperture ai grillini? Sì, per cacciarli fuori". Centrodestra al lavoro sul progetto di manovra. ...

Governo sì - governo no. Cosa dicono - e cosa vorrebbero dire - Di Maio - Salvini e Franceschini : Sono trascorsi dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo. Non c'è una maggioranza parlamentare chiara in grado di formare un governo. In compenso da dieci giorni gli esponenti di tutti i partiti ...

Governo - Salvini : “No pregiudizi sul M5s” | Berlusconi : “Apro la porta… per cacciarli” : Governo, Salvini: “No pregiudizi sul M5s” | Berlusconi: “Apro la porta… per cacciarli” Governo, Salvini: “No pregiudizi sul M5s” | Berlusconi: “Apro la porta… per cacciarli” Continua a leggere L'articolo Governo, Salvini: “No pregiudizi sul M5s” | Berlusconi: “Apro la porta… per cacciarli” proviene da NewsGo.

Salvini dice che per il governo «escluso il PD - tutto è possibile» : Lo ha detto rispondendo a una domanda in cui gli veniva chiesto se fosse possibile un governo con il Movimento 5 Stelle The post Salvini dice che per il governo «escluso il PD, tutto è possibile» appeared first on Il Post.

Salvini : «No all’aumento Iva. Governo con M5S? Tolto il Pd - tutto è possibile»video : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul Governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»

Salvini apre al governo con M5S : «?Escluso il Pd tutto è possibile» : «Lavoriamo per un governo con una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Stiamo lavorando a un programma da offrire al Parlamento e a tutti gli altri. Non ho la...

Salvini apre al governo con M5S : 'Escluso il Pd tutto è possibile' : ... nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina'. 'Vedo che qualche ...

Salvini : «No all’aumento Iva. Governo con M5S? Tolto il Pd - tutto è possibile» : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul Governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»

**Governo : Salvini - vediamo se con M5S c’è comune idea sviluppo** : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – La proposta di reddito di cittadinanza del Movimento 5 stelle “si fonda più sull’assistenza che sullo sviluppo. Però quando dalle parole si passa ai fatti vediamo se c’è un’idea comune anche di sviluppo che non si fondi sull’assistenza ma si fondi sulla produzione”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, all’Associazione stampa estera. L'articolo ...

Salvini : 'Un governo con M5S? Escluso il Pd tutto è possibile' : ... nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina'. 'Vedo che qualche ...

"Governo con Di Maio? Possibile" Svolta Salvini : nessun pregiudizio Insorge FI : 'Tradirebbe gli elettori' : Governo, Matteo Salvini per la prima volta dopo le elezioni politiche del 4 marzo non esclude un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. "Esclude di fare un governo con Pd ma lo accetterebbe con i 5Stelle?" Segui su affaritaliani.it

Salvini : «No all’aumento Iva. Governo insieme al M5S? Tolto il Pd - tutto è possibile» : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul Governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»

Governo : Salvini - non ho smania di fare premier a tutti i costi : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Noi lavoriamo per un Governo che abbia una solida maggioranza politica, quindi non recuperando questo o quel transfuga. Stiamo lavorando ad un programma da offrire al Parlamento e a tutti gli altri, non ho la smania di fare il presidente del Consiglio a tutti i costi”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa all’Associazione stampa ...

Salvini : "Lavoriamo per formare governo. Esclusa una collaborazione con Pd - tutto è possibile" : Il leader della Lega incontrando la stampa estera annuncia:entro oggi contatto partiti su vertici Camere