Salvini dice che per il governo «escluso il PD | tutto è possibile»

Salvini dice no a Di Maio. E si prepara : prima o poi tocca a me : Roma, 5 mar. , askanews, Matteo Salvini si gode l'affermazione della Lega, il sorpasso su Forza Italia, l'incoronazione di leader del centrodestra. E aspetta, con la convinzione di avere molte chanche ...

Matteo Salvini dice che vuole governare col centrodestra - non con «alleanze strane» : Ma anche Di Maio dice di essere «proiettato al governo»: solo che nessuno dei due avrà abbastanza seggi The post Matteo Salvini dice che vuole governare col centrodestra, non con «alleanze strane» appeared first on Il Post.

Elezioni - gaffe di Cazzola : “Salvini dice fuck news”. Botta e risposta con Borghi (Lega) : “Luigi Di Maio ha detto che Elsa Fornero è stata un ministro competente, ma senza cuore? Io ho scritto una lettera, che Il Foglio gentilmente mi ha pubblicato, chiedendo al presidente della Repubblica di nominare Elsa Fornero senatore a vita“. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) dall’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola, che dichiara pubblicamente il suo voto per la lista +Europa di Emma Bonino e attacca il leader della ...

Elezioni : Berlusconi - cosa dice Bossi di Salvini? Prossima domanda per favore : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – cosa dice Umberto Bossi di Matteo Salvini? “La Prossima domanda, per favore”. Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. “Con lui – aggiunge incalzato dalla conduttrice – parliamo di casa, dei figli, dei tempi andati e qualche volta anche di donne”. L'articolo Elezioni: Berlusconi, cosa dice Bossi di Salvini? Prossima domanda per favore sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : un finto Salvini per strade Palermo 'Dicevo che puzzate - ora voglio vostro voto' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - Giovedì mattina un finto Matteo Salvini girerà per le strade di Palermo in decappottabile seguito da tre camion con vele 6x3 metri ispirati a quelli del film candidato all’Oscar “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”. Sui cartelloni sarà scritto “Ho detto che puzzate. Ora

Salvini ai vescovi pro immigrati : Il Vangelo non dice di accogliere tutti : Il giuramento di Matteo Salvini non è piaciuto a monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara conosciuto come "il vescovo dei profughi" per il suo impegno in favore degli immigrati durante il suo mandato alla fondazione Migrantes, l'ente della Caritas che si occupa di migranti. "Qui ci ritroviamo di fronte a un leader che in maniera contraddittoria si presenta col Vangelo e col rosario - ha detto a ...

Il giudice Salvini contro Boldrini Sbagliato sciogliere i movimenti che si ispirano al fascismo : Guido Salvini, giudice istruttore negli anni di piombo, in una intervista al Messaggero commenta le violenze e gli attacchi a opera degli antagonisti. "Che cosa mi ha colpito di più in questi giorni? Le bombe con i chiodi a Torino contro i poliziotti. Quelle bombe dimostrano la volontà di fare del male, non solo di manifestare in forma violenta. La polizia ha reagito bene, secondo i manuali dell'ordine pubblico. Va detto che ...

Antifascisti e CasaPound - parla il giudice Salvini : 'Vi dico cosa sono davvero i centri sociali' : 'Che cosa mi ha colpito di più in questi giorni? Le bombe con i chiodi a Torino contro i poliziotti'. A parlare è Guido Salvini , gip a Milano e giudice istruttore negli anni di piombo, e ...

Italia a rischio anni di piombo Guerra sui muri di Milano. FOTO La lezione del giudice Salvini. Video : Achab, anarchico insurrezionalista diciottenne di Milano, da giorni deambula di notte nella zona della movida selvaggia, tra corso Ticinese, la Darsena, via Scaldasole e i bar del chupito Segui su affarItaliani.it

Ancora uno strappo con Salvini - Berlusconi benedice la Fornero : "Giusto andare in pensione più tardi o saltano i conti" : "Con l'entrata in vigore della Fornero, abbiamo spostato l'età pensionabile a 67 anni, giustissimo. Perché, dato che per fortuna l'aspettativa di vita degli italiani sale, se non sale anche l'età pensionabile saltano i conti dell'Inps". Lo ha ribadito il leader di FI, Silvio Berlusconi, rispondendo al presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, che gli aveva espresso preoccupazione per la richiesta della Lega di cancellare la ...

‘Prima i molisani’. Lo dice Salvini e a me viene già il mal di testa : Scrivo questo post di domenica, in tuta, sul divano, triste. Il cardiologo mi ha costretto ad un esame all’addome che richiede una preparazione feroce, fatta di quattro giorni di astinenza da pane, pasta, verdure, frutta, formaggi, bevande gassate: posso mangiare solo bresaola, insomma. E stamane, per soprammercato, mi sono svegliato anche con un fastidioso mal di testa. Non c’è nulla che mi metta di cattivo umore più di un mal di testa. La ...

Matteo Salvini replica a Silvio Berlusconi : 'Non ho idea di chi sia il candidato premier che dice di avermi proposto' : 'È segreto, e così segreto che non lo so. Ha detto che ha un nome a sorpresa: chiedetelo a lui . Chi ama la sorpresa, all'interno del centrodestra che vince, può scegliere Forza Italia. A me piacciono ...

Elezioni - Boldrini : “Renzi dice che favoriamo le destre? Ci vuole un bel coraggio - io subisco attacchi di Salvini ogni giorno” : “Ci vuol un bel coraggio. ogni giorno subisco gli attacchi della destra e combatto la destra e Salvini sulla mia pelle”. Così Laura Boldrini, a margine dell’iniziativa Futura, replica all’attacco di Matteo Renzi a Leu, citando il caso del suo fantoccio bruciato a Busto Arsizio. “Favorisce la destra chi da sinistra ne subisce il fascino e attua politiche di destra”, come la mancata approvazione dello Ius soli ...

Salvini dice che sarà la Lega a segnare il gol decisivo : Torino, 1 feb. , askanews, 'Berlusconi sta bene. Lui in tribuna? No lo voglio in campo . Poi conto che sia la Lega a segnare il gol decisivo. Il centrodestra ha bisogno di tutti i suoi giocatori per ...