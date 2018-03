Salvini chiama i leader per le presidenze delle Camere | Di Maio | a noi spetta

Salvini chiama Di Maio. Il leader M5s : : Di Maio su Facebook: «Noi siamo la prima forza politica del Paese, Montecitorio spetta a noi. L’ho detto a Salvini»

Governo - Salvini apre al M5S e chiama Di Maio : «Ok a confronto su presidenze» : La guerra di posizione in atto nel centrodestra tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi riapre i giochi sugli accordi per le nomine alla presidenza delle Camera ma anche nuovi possibili scenari di...

Salvini chiama Di Maio : Telefonata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A quanto apprende l'Adnkronos il leader della Lega, come annunciato oggi davanti alla stampa estera, ha chiamato il leader del M5S Luigi Di Maio per ...

Salvini ha chiamato Di Maio : Roma, 14 mar. , askanews, 'Matteo Salvini ha telefonato questa sera a Luigi Di Maio'. Ne ha dato notizia la Lega, sottolineando che 'è stato un primo contatto, franco e cordiale, durante il quale i ...

Salvini chiama Di Maio - Martina e Grasso : 21.32 Salvini ha telefonato a Di Maio per un primo contatto sulle presidenze delle Camere. Fonti della Lega definiscono il colloquio franco e cordiale. E il capo politico del M5S su Facebook fa sapere: "Ho ricordato a Salvini che il M5S è la prima forza" e a Montecitorio "abbiamo il 36% dei deputati",ci spetta la presidenza, va rispettata la volontà degli elettori, che è "sacrosanta". Come da mandato ricevuto dagli alleati, Salvini ha poi ...

Salvini chiama PD E M5S/ Ma la Meloni precisa : "Fratelli d'Italia disponibile solo a governi di centrodestra" : SALVINI CHIAMA PD e M5s: “Dare una via d’uscita al nostro Paese”, Berlusconi: “moderati, tocca a noi”. Le dichiarazioni del numero uno della Lega in vista della formazione del Governo(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:01:00 GMT)

Nuovo governo - Salvini : 'Pronti alla chiamata ma no accordi partitici' - Borghi : 'Non escluso governo con M5s' : In merito alla possibilità che Mattarella affidi l'incarico di governo non alla prima coalizione ma al primo partito, Salvini ha quindi chiarito che non vuole entrare "nelle prerogative del capo dello ...

Nuovo governo - Salvini : 'Pronti alla chiamata ma no accordi partitici' - Borghi : 'Non escluso governo con M5s' : Il leader di Forza Italia ha anche sottolineato che "i nostri contenuti, dal taglio alla pressione fiscale a una diversa politica sull'immigrazione, sono stati apprezzati dagli italiani. L'apporto ...

Nuovo governo - Salvini : 'Pronti alla chiamata ma no accordi partitici' - Borghi : 'Non escluso governo con M5s' : Il leader di Forza Italia ha anche sottolineato che "i nostri contenuti, dal taglio alla pressione fiscale a una diversa politica sull'immigrazione, sono stati apprezzati dagli italiani. L'apporto ...

Nuovo governo - Salvini : 'Pronti alla chiamata ma no accordi partitici' - Borghi : 'Non escluso governo con M5s' : Il leader di Forza Italia ha anche sottolineato che "i nostri contenuti, dal taglio alla pressione fiscale a una diversa politica sull'immigrazione, sono stati apprezzati dagli italiani. L'apporto ...

Salvini : pronti a chiamata ma no accordi partitici : Salvini: pronti a chiamata ma no accordi partitici Salvini: pronti a chiamata ma no accordi partitici Continua a leggere L'articolo Salvini: pronti a chiamata ma no accordi partitici proviene da NewsGo.

Salvini : Noi pronti alla chiamata - ?ma no ad accordi politici : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, incontra la stampa nella piazza sotto la sede della Giunta regionale della Lombardia, assieme ad Attilio Fontana, vincitore delle elezioni regionali, e al governatore uscente Roberto Maroni. Il leader della Lega a chi gli chiede dove prenderà i voti che mancano in Parlamento per una maggioranza di governo di centrodestra, risponde ostentando sicurezza: "Se verremo chiamati siamo pronti - ...

Lega - Salvini : pronti a chiamata ma no accordi partitici : "C'è un Parlamento, c'è un candidato premier, il sottoscritto, e c'è un programma che porterà l'Italia fuori dalle sabbie mobili. Accettiamo chi vuole sostenerlo, ma non faremo accordi partitici. ...

Razzi : Salvini - se mi chiama sono pronto : Razzi: Forza Italia non mi ha candidato e chi mi conosce ha votato M5S e Lega Roma – Antonio Razzi è intervenuto questa mattina ai... L'articolo Razzi: Salvini, se mi chiama sono pronto su Roma Daily News.