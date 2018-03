Salvini apre al governo con M5S | ?Escluso il Pd tutto è possibile

Salvini apre a Di Maio - la reazione gelida di Berlusconi : Matteo Salvini non chiude la porta ad un governo col M5s (ma con tutta la coalizione del centrodestra), e dice di non avere «pregiudizi sui ruoli», a fronte di un progetto condiviso, per un esecutivo in tempi stretti. «Stiamo lavorando - dice - per un governo con un programma di centrodestra che duri 10 anni. Con noi cambieranno le politiche sui mi...

Chiude a Salvini e apre al Pd Governo - ecco la svolta di Di Maio I 5 Stelle - ora - si scoprono europeisti : "L'Italia con noi resterà nell'Ue e nella Nato". "Il primo viaggio sarà a Bruxelles". "No ad una squadra diversa da quella del M5S". Sono le tre affermazioni chiave di Luigi Di Maio, candidato del premier del Movimento 5 Stelle, durante una conferenza alla Stampa Estera Segui su affaritaliani.it

Berlusconi apre a larghe intese - Salvini : 'Non ci hanno votato per riportare Renzi al governo' : Il leader della Lega ai suoi: riprendere tutto come prima del voto, tutti in giro nei collegi, no a governi-pastrocchio o minestrone'. Tra Carroccio e forzisti non c'è ancora accordo neanche sulla ...

Berlusconi apre al Pd - Salvini : 'No a governo minestrone' : La Lega aspetta la direzione Pd ma non si fida di Berlusconi che lavora per le larghe intese e vede come la peste l'ipotesi di nuove elezioni -

Salvini apre al Pd per un governo politico. Ma dai dem arriva subito un secco no : 'Mi auguro siano disponibili a dare una via d'uscita al Paese' dichiara il leader leghista. 'Restiamo all'opposizione, la Lega governi con chi ha i suoi stessi programmi' fa sapere Ettore Rosato. E ...

Salvini apre al Pd ma i dem dicono no : Nuovo governo o voto. Questa la strada stretta davanti al centrodestra. E se l'analisi converge, l'esito invece allontana Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Il primo, pronto a fare di tutto pur di ...

Salvini apre al M5s sulle presidenze delle camere e al Pd per il governo : “Esecutivo politico o si rivota” : «Perché dovrei esser contrario alla presidenza di una Camera a un grillino?”. Alt. Fermi tutti. Forse questa bloccatissima situazione politica comincia a muoversi. Perché chi parla e apre a una poltronissima per un pentastellato è nientemeno che Matteo Salvini, leader della Lega e candidato premier del centrodestra. L’occasione è la prima riunione ...

Governo - Salvini apre al Pd "Spero disponibili a via d'uscita" "Manovra opposta alle richieste Ue" : Svolta Lega. Il segretario Matteo Salvini, almeno ufficialmente, continua a rifiutare accordi partitici, dice che il Governo futuro si dovrà fare sulla base dei programmi. E punta sull'economia: "Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il Governo c'è una manovra economica da preparare..." Segui su affaritaliani.it