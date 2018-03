Salvini apre a un governo con M5s | telefonata con Di Maio

Salvini apre al governo con M5S : "?Escluso il Pd tutto è possibile". E in serata telefona a Di Maio : telefonata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A quanto apprende l'Adnkronos il leader della Lega, come annunciato oggi davanti alla stampa estera, ha chiamato il leader del M5S Luigi Di Maio per...

Prove tecniche di accordo fra M5S e Lega. Salvini apre a Di Maio. Ira di Berlusconi che insiste sull'appoggio del Pd : ROMA - Matteo Salvini e Luigi Di Maio corrono su e giù per l'Italia, fanno qualche puntata all'estero. E tra una rassicurazione e una promessa, un ammonimento e un invito, si annusano, si avvicinano, ...

