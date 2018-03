Salvini | Alleanza con M5S? Lasciamo che i frutti maturino | chi vivrà vedrà

“Salvini - un’alleanza col M5s la farebbe?”. Lui non esclude e ammette : “Il centrodestra non è autosufficiente” : “Nel simbolo c’è Salvini Premier e quindi l’accordo della Lega è che se il premier sarà della Lega sarà Matteo Salvini e se il premier sarà di centrodestra sarà Matteo Salvini. Non fatemi fare il toto-nomi: abbiamo tante persone in gamba, ma prima parlo con gli alleati”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della conferenza stampa che ha tenuto a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo dove è in corso ...

ELEZIONI 2018 - DI MAIO : “M5S AL GOVERNO”/ Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista : ELEZIONI 2018, Di MAIO: “M5S al GOVERNO”. Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista sul post voto. Le ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Matteo Salvini come Luigi Di Maio/ Su Governo - Def e presidenze Camere : chiusura dal Pd per alleanza : Matteo Salvini sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il documento che spinge per l'alleanza : tutti i loro punti in comune : Se ci sono molti pregiudizi all'interno dei popolo pentastellato su una possibile alleanza tra il Movimento guidato da Luigi Di Maio e il Pd, sulla Lega le posizioni sono ben diverse.

Elezioni 2018 - Eugenio Scalfari : “Tra Di Maio e Salvini sceglierei il primo. Facendo alleanza con il Pd diventa unico partito” : Quattro mesi fa disse che tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio avrebbe scelto il primo. Scatenando le ire di Carlo De Benedetti, suo ex editore. Oggi Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore de La Repubblica, ricascando di nuovo nel gioco della toore, sceglierebbe il leader del M5s. “Chi sceglierei fra Di Maio e Salvini? Un tempo li consideravo uguali. Nel senso che non si votano. Perché erano al centro uno della chiusura e l’altro del ...

Nessuna alleanza tra la Lega e il M5S Salvini : "Governo di Centrodestra" : "La squadra con cui ragionare e governare e' quella di centrodestra". Lo afferma Matteo Salvini commentando dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano, i risultati delle elezioni politiche. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che puo' governare" Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini : "La Lega al Governo con l’alleanza di centrodestra. Nessun asse con M5S" : Il leader leghista nel primo intervento dopo le elezioni ribadisce che manterrà gli impegni presi in campagna elettorale e rivendica il ruolo di principale vincitore

Tramonta l'ipotesi di un'alleanza tra la Lega e il M5S Salvini non molla Silvio - "governo di Centrodestra" "No a strane coalizioni - io mantengo la parola data" : "La squadra con cui ragionare e governare e' quella di centrodestra". Lo afferma Matteo Salvini commentando dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano, i risultati delle elezioni politiche. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che puo' governare" Segui su affaritaliani.it

Per i moderati è una Caporetto. Ci sarà un'alleanza Salvini-Di Maio? : Le forze moderate sono le vere sconfitte di queste elezioni. I centristi, l'ala azzurra della coalizione di centrodestra, il Pd. Mentre a vincere e catalizzare la maggioranza dei voti degli italiani sono le forze antisistema, definite dagli stessi moderati, durante tutta la campagna elettorale, forze "populiste ed estremiste". Sulla carta, al momento e con le dovute cautele di dati ancora non definitivi, un eventuale esecutivo ...

MATTEO Salvini A DOMENICA LIVE/ Centrodestra - alleanza ‘fragile’ con Berlusconi e Meloni : e sul Job’s Act.. : MATTEO SALVINI a DOMENICA LIVE: elezioni 2018, il Centrodestra con l'alleanza fragile con Berlusconi e Meloni. Gli "inciuci", la campagna elettorale e la mezza apertura sul Job's Act(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:44:00 GMT)

Luigi Di Maio - il diktat di Marco Travaglio : 'Sì all'alleanza con Pietro Grasso - no a Matteo Salvini' : Detta la linea a Luigi Di Maio il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio . Che nel suo editoriale, consiglia al candidato premier del Movimento 5 stelle di lasciar perdere qualsiasi ipotesi di ...

Berlusconi in Europa 'garante di tutta l'alleanza' - mentre Salvini silura il 3% : Il leader di FI si riaccredita in Europa, ma in Italia il suo alleato si smarca: 'non esiste, se danneggia il Paese' dice il leader leghista. E presenta due candidati no euro: Borghi e Bagnai il ...