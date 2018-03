Salute dei denti | perdita di smalto? Ecco perché il dentifricio non basta

Salute - SIMG : “Ogni giorno informiamo le famiglie sul valore dei vaccini” : “Accogliamo con soddisfazione la notizia del raggiungimento del tasso di copertura del 95% per il vaccino esavalente. È la soglia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito come obiettivo da raggiungere per avere una copertura ottimale della popolazione. Un risultato ottenuto grazie alle campagne mediatiche e, soprattutto, con il lavoro quotidiano, capillare e continuo dei medici di famiglia”. Il dott. Claudio Cricelli, ...

Salute - pediatri : prevenzione dei problemi urologici fin da bimbi : “Quando si parla di Salute sessuale, di visite urologiche, di disfunzioni, il pensiero va subito alla terza età. Si pensa ai pensionati alle prese con problemi di prostata o con le coliche renali. Nessuno, o forse pochissimi, riescono a capire che il cammino per la prevenzione inizia fin da bambini“: lo ha dichiarato Giuseppe Mele, presidente dell’Osservatorio Paidoss e della Società italiana medici pediatri (Simpe) alla ...

Smartphone pericolosi per la nostra Salute - la classifica dei device da evitare - : Lo sappiamo da un bel po' di anni, ma uno dei miracoli della tecnologia è stato quello di riuscire a superare anche la scienza, soprattutto quando è accompagnata da trend e riscontri economici ineguagliabili. Dopo la lista stilata da Forbes torna però d'attualità il dibattito intorno agli Smartphone pericolosi , i ...

TV - Rai3 : a “Tutta Salute” si parlerà dei dolori alla spalla : Nella puntata di “Tutta Salute” in onda lunedì 12 marzo alle 10.45 su Rai3, Michele Mirabella e Pierluigi Spada parleranno della spalla, una delle articolazioni più complesse e delicate del nostro corpo. Un dolore fastidioso alla spalla può avere varie cause, come l’artrosi e le tendinopatie, o derivare da eventi traumatici quali le lussazioni e, peggio ancora, le fratture. Come si individuano le cause e come si può guarire senza ...

Salute : i consigli dei chirurghi estetici per eliminare borse e zampe di gallina : La pelle invecchia e porta con sé i tanto temuti segni del tempo, un processo che spinge sempre più persone a ricorrere alla chirurgia estetica: il Prof. Carlo Gasperoni, docente al Master di Chirurgia Estetica della Faccia dell’Università Tor Vergata di Roma, spiega come risolvere questo problema. I fattori che causano l’arrivo delle rughe sul viso sono di varia natura: il passare degli anni, la genetica, l’ambiente circostante, l’inquinamento ...

Salute : emessa moneta da 2 euro in ricordo dei 60 anni del Ministero : L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso una moneta da 2 euro per ricordare i 60 anni dell’istituzione del Ministero della Salute. La moneta è stata disegnata dall’artista incisore Silvia Petrassi e coniata presso le officine della Zecca dello Stato: ha una tiratura di 10.000 pezzi per la versione “Fior di Conio” e di 5.000 pezzi per la versione “proof”. La raffigurazione comprende la ...

Salute dei lavoratori - l'importanza della prevenzione in un protocollo d'intesa Video : Nei giorni scorsi la ministra Beatrice Lorenzin ha firmato un protocollo d'intesa con la Società italiana di medicina del lavoro, rappresentata da Francesco Violante, per programmare il miglioramento ...

“Sono nelle mani dei medici”. Craig Warwick - preoccupa la sua Salute. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi vittima di un mancamento in studio dopo aver lasciato l’Honduras. “Scusatemi - ora non posso più farlo” : Ancora guai per Craig Warwick, alle prese con problemi di salute l’hanno costretto a interrompere la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2018. Il sensitivo non si è infatti ripreso del tutto dal malore che lo ha colpito lo scorso martedì sotto gli occhi delle telecamere, nella puntata in cui era atteso al confronto con il compagno d’avventura Franco Terlizzi. Stando a quanto riportato in queste ore da Pomeriggio 5, ...

GIUCAS CASELLA RITIRATO/ Problemi di Salute : l'ultimo esperimento con la Cipriani (Isola dei famosi 2018) : GIUCAS CASELLA, concorrente de l’Isola dei famosi costretto a tornare in Italia per Problemi di natura fisica. Prima di andare un ultimo esperimento con Francesca Cipriani(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 23:45:00 GMT)

Giucas Casella si ritira/ Ancora problemi di Salute : il sensitivo costretto a lasciare (Isola dei famosi 2018) : Giucas Casella, concorrente de l’Isola dei famosi costretto a tornare in Italia per problemi di natura fisica, si è lasciato scappare una frase sibillina che ha riacceso le polemiche.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:32:00 GMT)

“Molto preoccupante”. Hai sempre la vagina piena di aria. E - quando fai sesso - le tue parti intime emettono dei rumori orrendi e imbarazzanti. Al di là della vergogna del momento - però - devi sapere che il queefing (si chiama così) può essere il campanello d’allarme di problemi di Salute serissimi : Hai presente l’aria dalla vagina che ogni tanto ti sorprende lasciandoti profondamente a disagio? Ecco, devi sapere che questi flati vaginali non sono soltanto una cosa che ti fa vergognare ma possono anche stare ad indicare un problema più serio, qualcosa che non va nel tuo corpo. E quindi faresti bene a farti vedere da un medico. L’aria dalla vagina è provocata, appunto, da dell’aria intrappolata nella vagina. Ma non si tratta per forza di ...

Isola dei Famosi 2018 : Filippo eliminato - Giucas momentaneamente sospeso per problemi di Salute : Ecco cosa è successo nella quinta puntata del reality. In nomination vanno: Franco, Gaspare e Paola.

Isola dei famosi - Giucas Casella deve abbandonare il reality : il mistero sulla sua Salute : Sembrava procedere a gonfie vele l'esperienza di Giucas Casella all'Isola dei famosi. E invece no, dopo quattro settimane in Honduras è piovuta dal cielo la notizia che i suoi fan non avrebbero mai ...