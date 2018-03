Salone di Ginevra 2018 | in edicola lo Speciale Gazzetta

Tuning auto - i migliori del Salone di Ginevra 2018 : Sovrastati dalla presenza delle Case auto e accerchiati anche dai piccoli costruttori di veicoli elettrici, i tuner migliori del mondo resistono al Salone di Ginevra, seppure in numeri piuttosto esigui. Ma mai come in questo caso la quantità è inversamente proporzionale alla qualità. Eccesso, lusso e prestazioni è questa la ricetta delle aziende di Tuning più famose che in alcuni casi hanno una dimensione più vicina a quella di una Casa ...

Ginevra - l'auto dà spettacolo. Nel Salone della città svizzera : i modelli classici rivendicano il loro spazio : Ginevra - In un mondo dell'auto che cambia con una velocità mai registrata in passato, il salone di Ginevra rimane un insostituibile punto fermo per gli appassionati e le aziende del...

Ginevra 2018 - Sportive e supercar - le più belle del Salone - FOTO GALLERY : Ferrari, Lamborghini e molto altro, anche a emissioni zero. Ledizione 2018 del Salone di Ginevra accoglie in questi giorni il grande pubblico con una serie di novità ad altissime prestazioni, raccolte nella nostra GALLERY. Di quella più attesa, la 488 Pista, sapete ormai tutto, anche grazie al commento di Flavio Manzoni. Non ci resta che guidarla, come già avvenuto con lAston Martin Vantage, anchessa presente alla rassegna svizzera. Dove non ...

Ducati al Salone di Ginevra con la Scrambler 1100 : Ducati è presente al "Salone Internazionale dell'auto 2018" con una delle proposte piu' interessanti e attese della nuova gamma. La Casa motociclistica di Borgo Panigale espone, tra le tante...

Ginevra 2018 - Tutte le Suv e le crossover del Salone - FOTO GALLERY : Per la seconda volta consecutiva, una Suv è stata nominata Auto dellAnno: la Peugeot 3008 del 2017 ha infatti lasciato il testimone alla Volvo XC40, prima vettura della Casa svedese a finire nellalbo doro del premio. Assegnato, come di consueto, alla vigilia del Salone di Ginevra (aperto al pubblico fino al 18 marzo; qui Tutte le info). Proprio alla kermesse elvetica i visitatori troveranno novità in abbondanza tra i veicoli a ruote ...

Salone di Ginevra 2018 - Come arrivare - orari - info e prezzi : Dopo le giornate stampa, oggi, 8 marzo, apre al pubblico l'88esima edizione del Salone di Ginevra, che si concluderà domenica 18. Ecco tutte le informazioni utili per raggiungere e visitare la rassegna internazionale svizzera. Nel frattempo non perdete il nostro speciale con news, foto e video dagli stand. orari di apertura. Il Palexpo, che ospita il Salone, è aperto dalle 10 alle 20 nei giorni infrasettimanali e dalle 9 alle 19 il sabato e la ...

Salone di Ginevra - una Jaguar XJ6 speciale per il batterista degli Iron Maiden – FOTO : Un vero e proprio oggetto del desiderio: lo è senza dubbio la Jaguar XJ6 del 1984 restaurata e modificata appositamente per Nicko McBrain, batterista degli Iron Maiden e appassionato collezionista del marchio inglese che ha collaborato direttamente al progetto. L’auto è esposta in queste ore al Salone di Ginevra 2018 e fa parte di una serie di iniziative con cui la marca omaggerà il mezzo secolo di storia della XJ. L’impresa è ...

Salone di Ginevra 2018 - tutte le auto ibride : Se le auto elettriche si sono prese il centro della scena al Salone di Ginevra 2018, le ibride non sono rimaste certo a guardare, anzi. I cinque modelli di cui vi parliamo oggi sono tutti pronti per essere commercializzati, tranne uno che comunque non è così lontano dalla produzione in serie, mentre le elettriche nella quasi totalità dei casi sono delle concept car bellissime e futuristiche. Come dire che se l’elettrico rappresenta la ...

Ferrari 488 Pista a Ginevra - regina del Salone : La regina del salone? Ferrari 488 Pista, nonché evoluzione estrema della 488 GTB. A Ginevra, da sempre Motor show delle supercar, non poteva non esserlo. L’auto, sviluppata esclusivamente per la prestazioni, guadagna...

Salone Ginevra - con Qooder cambia la visione di mobilità urbana : Ma la vera novità è il salto nel mondo della mobilità elettrica, così il Qooder dal 2019 diventa EQooder. Paolo Gagliardo ceo di Quadro Vehicles:"Il Qooder non è un concetto di marketing ma è un ...

Salone Ginevra 2018 - Bugatti Chiron Sport : La Chiron Sport è "dimagrita" di ben 18 kg grazie all'utilizzo di fibra di carbonio e altri materiali all'avanguardia. Bugatti ha anche modificato la rigidità degli ammortizzatori e il differenziale ...

Salone di Ginevra 2018 - un Leone Peugeot da 12 metri : Non ci sono soltanto le auto, al Salone di Ginevra, ma anche qualche… Leone! Uno di certo è ben presente al centro dello stand di Peugeot, sul quale svetta con maestosa imponenza. Per celebrare i 160 anni dalla ideazione del suo logo, infatti, l’azienda francese, per il tramite di Peugeot Design Lab (il centro studi, interno all’azienda francese, che opera con la missione di mettere la competenza e il know-how di Peugeot al ...

Salone di Ginevra - Berlingo - C4 Cactus e le altre novità Citroën : A dominare lo stand della Citroën al Salone di Ginevra è sicuramente la nuova generazione della Berlingo ma, oltre a questa novità presentata in anteprima mondiale, la Casa francese ha esposto anche molti altri modelli. Uno di questi è la versione aggiornata della C4 Cactus, caratterizzata da un look più pulito e moderno abbinato a novità tecniche e tecnologiche. Tra le rappresentanti della famiglia C4 ci sono anche le due ...