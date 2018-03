Russia-Gran Bretagna - è alta tensione : la May espelle 23 diplomatici russi. Mosca : "È scontro - reagiremo" : Altissima tensione tra Regno Unito e Russia. «Il governo britannico ha scelto lo scontro con la Russia: è evidente che scegliendo i metodi unilaterali e non trasparenti per le indagini...

Resa dei conti Gran Bretagna-Russia sull'ex spia. Europa e Stati Uniti con la premier May : Rullano i tamburi di guerra, anche se per ora è guerra di parole, fra Londra e Mosca sulla vicenda del tentato avvelenamento con un micidiale agente nervino, domenica 4 marzo a Salisbury, dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia. Una vicenda che si colora di nuovi misteri, fra accuse incrociate, sospetti sempre più tenebrosi, minacce ormai incombenti di sanzioni e contro-sanzioni, ombre di rappResaglie diplomatiche ...

Gran Bretagna contro Russia - cosa sappiamo dell’avvelenamento degli Skripal : (Foto: Sutulo / pixabay.com) Lo scorso 4 marzo l’ex colonnello russo Sergei Skripal e sua figlia Yulia sono stati trovati incoscienti su una panchina a Salisbury (contea del Wiltshire, Inghilterra) e ricoverati in condizioni gravi. Il 6 marzo è arrivata la conferma: i due sono stati esposti a un agente nervino e, con loro, ne ha fatto le spese Nick Bailey, il sergente di polizia che li ha soccorsi, anche lui ricoverato in condizioni ...

Judo - Grand Prix Agadir 2018 : la Russia chiude in vetta con tre medaglie d’oro : Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del Judo internazionale prevedeva, nel fine settimana appena conclusosi, lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. Nella giornata di domenica, abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso maggiori (78 kg e +78 kg per le donne; 90 kg, 100 kg e +100 kg per gli uomini). Clicca qui per i risultati della ...

Trump incolpa Obama per il 'Russiagate' - La Spagna e la Bce - Rette universitarie troppo alte in Gran Bretagna - - Key4biz : Lo riferisce oggi la stampa spagnola, che sottolinea come l'eventuale fallimento di De Guindos potrebbe essere dannoso per la credibilita' dell'intera Spagna, attualmente la quarta economia dell'euro.

Russia. No grandi elettori - ma grandi nomi sì. Ecco chi vota Putin : Nel business come nello sport.C'è Ilya Averbukh, pattinatore russo, maestro onorario dello sport della Russia e autore dei più popolari spettacoli teatrali sul ghiaccio; Yuri Bashmet, direttore ...

NotPetya - secondo USA e Gran Bretagna l'autore del virus è la Russia : ... nazione dove la Russia ha diversi interessi economici, soprattutto dopo l'annessione della Crimea nel 2014, e poi si è diffuso in tutto il Mondo colpendo multinazionali statunitensi, europee e ...

Russia - trovato lo smeraldo più grande del mondo : Millecinquecento chilogrammi da record: è lo smeraldo trovato ed estratto nella cava di Malyshevsky in Russia . Un record che infrange di netto quello precedente. A distrutto il primato dello smeraldo ...

Russia - trovato smeraldo più grande del mondo : pesa 1 - 5 kg ed è lungo 14 centimetri : Uno smeraldo da record, da 1,5 chilogrammi, è stato estratto dalla cava di Malyshevsky, nella regione di Sverdlovsk, negli Urali russi. Alla pietra, lunga 14 centimetri e larga 7, non è ancora stato ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quali atleti della Russia sono stati esclusi? Grandi nomi tra i puniti : Tutto pronto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang che scatteranno nella località sudcoreana il prossimo 9 febbraio. La Russia ha annunciato oggi i nomi dei 169 atleti che saranno al via come “atleti olimpici della Russia” alla manifestazione a Cinque Cerchi. Saranno tantissimi però gli esclusi di lusso, a causa dello scandalo doping scoppiato nell’ultimo periodo. Andiamo a scoprire i nomi di tutti gli assenti. Anton ...

Russiagate - Bannon strappa l'accordo : non parlerà al gran giurì : Steve Bannon ha raggiunto un accordo con la squadra del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, per avere un colloquio con loro, invece di testimoniare davanti al gran giurì. Lo ...

Greenpeace : nasce in Russia uno dei parchi più grandi d’Europa [GALLERY] : 1/5 Credit: Maria Vasilieva ...