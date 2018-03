Roma | assessore | buche? Spero ok in 2 mesi

Roma - disastro buche : l'assessore Gatta è in bilico - salta il capo della Manutenzione : 'Per caso ci sono ancora sacchi di asfalto freddo? C'è un mio amico che vorrebbe riparare qualche buca gratis...', domanda Margherita Gatta nella chat dei lavori pubblici del M5S Romano. E la trovata ...

L'assessore : "In arrivo 'piano Marshall' per Roma" : "Sono immagini che fanno sicuramente molta rabbia . Noi sappiamo bene e condividiamo i disagi che stanno sopportando i cittadini romani in questi giorni, ne siamo assolutamente consapevoli. Vogliamo ...

Rocca(FDI) : Stadio Roma - per assessore M5S è uno schifo : Rocca: per l’assessore 5S Lucidi la versione attuale dello Stadio della Roma è uno schifo Roma – Federico Rocca, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e responsabile... L'articolo Rocca(FDI): Stadio Roma, per assessore M5S è uno schifo su Roma Daily News.

Fermo. Nell'ambito del progetto Retailink per il rilancio del commercio - Calcinaro riceve il sindaco di Romans e l'assessore di Spoleto : Tidei ha spiegato le funzioni e gli obiettivi della Camera di commercio che valorizza e sostiene l'economia del territorio.

Roma : Lavori pubblici - assessore Gatta incontra i sindacati : Al via tavolo trasparenza e legalità tra Comune di Roma e sindacati L’incontro Roma – Si è tenuto ieri mattina presso l’Assessorato alle Infrastrutture di Roma Capitale... L'articolo Roma: Lavori pubblici, assessore Gatta incontra i sindacati su Roma Daily News.

Roma - ex assessore : su rifiuti ci propinano bufale da un anno : Roma, 11 gen. (askanews) 'Oh i Romani iniziano a comprendere le bufale che ci hanno propinato in questo anno, la capacita di conferimento per i rifiuti indifferenziati nel territorio del comune di ...

Roma - assessore trasporti : 'Senza concordato Atac servizio a rischio' - : Linda Meleo, la responsabile alla Mobilità della giunta Raggi, ha spiegato che "il pericolo di uno stop è molto concreto", già a partire dal 27 gennaio "se non ci fosse la proroga che supporta il ...

Roma - assessore al Bilancio : "Governo vuole insabbiare verità su debito" : "Il Governo vuole insabbiare la verità sul debito storico del ". Lo dichiara l'assessore al Bilancio di Roma Capitale Gianni Lemmetti in un duro post su Facebook sul governo. "Non vuole che si faccia ...

Debito Roma - l’assessore Lemmetti : “Governo uscente non nomini un nuovo commissario. Incarico alla Raggi” : Scontro tra Campidoglio e governo sulla nomina del nuovo commissario straordinario per il piano di rientro dal Debito pregresso di Roma Capitale dopo le dimissioni di Silvia Scozzese. l’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti su Facebook scrive di essere stato escluso dalla riunione convocata sul tema a Palazzo Chigi e accusa l’esecutivo di voler “procedere alla nomina di un nuovo commissario, senza alcun dialogo con l’Amministrazione ...

Roma - ex assessore : stalle Villa Borghese completate da Marino : Roma, 9 gen. (askanews) 'Il M5S dimentica che le stalle di Villa Borghese per il ricovero dei cavalli delle storiche 'botticelle' sono pronte da tempo e da tempo aspettano l'inaugurazione. La ...

Rifiuti Roma - Assessore : Abruzzo dia ok : 16.44 Sulla spinosa vicenda dei Rifiuti della capitale,l'Assessore comunale Montanari spiega: "Gli impianti dove conferire i Rifiuti di Roma sono insufficienti quindi ci auguriamo che l'Abruzzo dia il via libera alla domanda di accogliere i Rifiuti". "Roma non può permettersi un'emergenza come quella che si sta prefigurando ancora una volta", afferma il ministro dell'Ambiente Galletti,che invita a non dare un colore politico alla questione e ...