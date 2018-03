Roma | terrore in una tabaccheria | in tre entrano armati di mitra e fuggono con 2mila

“Correte - correte!”. Choc e momenti di terrore nella metro di Roma. È successo in una delle stazioni più frequentate della Capitale. I soccorsi subito sul posto : Tragedia stamani a Roma nella stazione Barberini della metro. Un militare si è suicidato con un colpo di pistola alla testa dopo essersi chiuso in bagno. A quanto si apprende l’uomo, un caporalmaggiore del reggimento dei Bersaglieri era in servizio con un collega, intento a vigilare sul flusso di utenti in entrata e in uscita dai tornelli della linea A della metro nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’ per la ...