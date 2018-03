Roma | Tentato furto di cerchi in lega | arrestati due nomadi

Roma - condannato per terrorismo preparava un attentato : 'Appena esco vedi io cosa faccio' : Meditava un attentato terroristico in Italia. Era accusato di aver fatto parte dell'Isis, oggi è stata confermata in appello la condanna a 8 anni di reclusione per associazione con finalità di ...

Roma : neopatentato investe pedone - morto un 57enne : Roma: 18enne neopatentato denunciato per omicidio stradale Roma – Tragico incidente nella Capitale. Un uomo di 57 anni è morto dopo il ricovero all’ospedale Sant’Eugenio.... L'articolo Roma: neopatentato investe pedone, morto un 57enne su Roma Daily News.

Roma - spara al nipote e poi si costituisce : fermato per tentato omicidio : Al culmine di una lite ha sparato con una pistola al nipote poi si è costituito. È accaduto in località Valle Martella nel comune di Zagarolo, vicino Roma. L'uomo, un 61enne, dopo aver ferito il ...

Tentato furto e spaccio - 4 arresti a Roma : Roma-E’ stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle un cittadino romeno di 27 anni. L’uomo ha Tentato di forzare il... L'articolo Tentato furto e spaccio, 4 arresti a Roma su Roma Daily News.

Roma - l’insegnante arrestato per abusi resta in carcere. Il legale : “Ha confermato i fatti. Ha tentato il suicidio” : Fabio Lattanzi, difensore di Massimo De Angelis, il docente arrestato per abusi su una studentessa di 15 anni, risponde ai giornalisti sull’interrogatorio di garanzia nel carcere Regina Coeli di Roma. Il suo cliente ha ammesso le responsabilità, dichiarando però di essere stato innamorato della minorenne L'articolo Roma, l’insegnante arrestato per abusi resta in carcere. Il legale: “Ha confermato i fatti. Ha tentato il ...

Chievo - Seculin è tentato dalla Romania : Sarebbe infatti finito - racconta La Gazzetta dello Sport - nel mirino del Craiova guidato in panchina da Devis Mangia . Chiuso da Sorrentino , Seculin nella stagione in corso ha visto il campo solo ...