Roma-Shakhtar | una madrina speciale | Victoria Lopyreva Ecco chi è

Ascolti tv - 5 - 2 milioni per Roma-Shakhtar : è la 3ª gara più vista in stagione : Va al calcio la vittoria negli Ascolti di prima serata con il match di Champions League Roma-Shakhtar Donetsk su Canale 5 L'articolo Ascolti tv, 5,2 milioni per Roma-Shakhtar: è la 3ª gara più vista in stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Shakhtar 1-0 : Dzeko c’è e giallorossi ai quarti : Roma-Shakhtar 1-0: Dzeko c’è e giallorossi ai quarti Un gol del bosniaco ribalta il ko dell’andata: gli ucraini restano in 10 al 78′ per l’espulsione di Ordets Continua a leggere L'articolo Roma-Shakhtar 1-0: Dzeko c’è e giallorossi ai quarti proviene da NewsGo.

Roma-Shakhtar - brutto gesto di Facundo Ferreyra : spintone al raccattapalle [FOTO E VIDEO] : brutto gesto di Facundo Ferreyra. Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, impresa per la Roma che ha staccato il pass per quarti dopo il successo davanti al pubblico amico contro lo Shakhtar. Nel frattempo si è verificato un brutto episodio al 79′, sul punteggio di 1-0 espulsione di Ordets e rissa in campo, un minuto più tardi episodio da condannare con Facundo Ferreyra ...

Roma-Shakhtar - le pagelle : Manolas invalicabile - Strootman da artista : ROMA Una serata magica. Bravi tutti. ALISSON NG Un primo tempo a riposo, o quasi. Controlla bene anche la ripresa, stavolta senza dover fare miracoli. FLORENZI 7 Ha un gran da fare contro Bernard e ...

