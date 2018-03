Roma-Shakhtar | brutto gesto di Facundo Ferreyra | spintone al raccattapalle FOTO E VIDEO

calcioweb.eu

: Le migliori foto della vittoria dell'#ASRoma nella notte di #UCL! #RomaShakhtar ?? - OfficialASRoma : Le migliori foto della vittoria dell'#ASRoma nella notte di #UCL! #RomaShakhtar ?? - OfficialASRoma : Chi è stato il migliore giallorosso in campo stasera all'Olimpico? ???? #ASRoma #RomaShakhtar ?? Vota qui… - Eurosport_IT : ROMA AI QUARTI DI FINALE ???????? Shakhtar eliminato dal gol di Dzeko, dopo 11 anni l'Italia porta due squadre ai quar… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018). Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, impresa per lache ha staccato il pass per quarti dopo il successo davanti al pubblico amico contro lo. Nel frattempo si è verificato unepisodio al 79′, sul punteggio di 1-0 espulsione di Ordets e rissa in campo, un minuto più tardi episodio da condannare con Facundoche ha spinto una bordo campo, per il calciatore solo un cartellino giallo, provvedimento troppo leggero. ##Facundospintona ilche si fa male pic.twitter.com/QnG18ocCdY — ilnista (@ilnistaweb) 13 marzo 2018 L'articoloalsembra essere il primo su CalcioWeb.