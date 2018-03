Roma-Shakhtar 1-0 | Dzeko c’è e giallorossi ai quarti

Champions League - Roma -Shakhtar 1-0 : giallorossi tra le 8 migliori d’Europa. Due italiane ai quarti dopo 11 anni : Roma-Shakhtar - La Roma scrive il suo nome tra le 8 squadre migliori d’Europa. 1-0 contro lo Shakhtar grazie al gol di Dzeko. giallorossi attendi, cinici e mai in difficoltà. Di Francesco a fine gara ha colto l’occasione per fare i complimenti ai suoi ragazzi, sottolineando: “Ora godiamoci questo momento. Sono contento. Dobbiamo lasciar da parte […] L'articolo Champions League , Roma-Shakhtar 1-0: giallorossi tra le 8 ...

Roma -Shakhtar - brutto gesto di Facundo Ferreyra : spintone al raccattapalle [FOTO E VIDEO] : brutto gesto di Facundo Ferreyra . Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, impresa per la Roma che ha staccato il pass per quarti dopo il successo davanti al pubblico amico contro lo Shakhtar. Nel frattempo si è verificato un brutto episodio al 79′, sul punteggio di 1-0 espulsione di Ordets e rissa in campo, un minuto più tardi episodio da condannare con Facundo Ferreyra ...

Ascolti tv ieri - È arrivata la felicità vs Roma – Shakhtar Donetsk | Dati Auditel 13 marzo 2018 : Come sono anDati gli Ascolti tv del martedì appena trascorso? Le vicissitudini di Orlando e Angelica, protagonisti di ‘È arrivata la felicità‘ su Rai 1 avranno avuto la meglio sulla partita di Champions League (Roma vs Shakthar) offerta da Canale 5? O ci saranno state sorprese in tema di share? Non ci resta che scoprirlo grazie a tutti i Dati Auditel di ieri, 13 marzo 2018. Ascolti tv ieri, 13 marzo RAI 1. Cambi di acconciatura nella ...