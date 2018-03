Roma | Riti voodoo e prostituzione | sgominata banda

Allerta meteo Emilia Romagna : criticità prorogata - attese piene in serata : La protezione civile dell’Emilia-Romagna, che ha prorogato l’Allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico emessa ieri fino a tutta la giornata di domani lunedì 12 marzo, sta seguendo con attenzione l’evoluzione delle precipitazioni in regione. Già nei giorni scorsi c’erano state alcune piccole frane e smottamenti, tutti sotto controllo. Al momento non si segnalano emergenze, come spiega il direttore della direzione ...

Cagliari : dopo il ritiro della maglia numero 13 di Astori - a Romagna il 56 : Il Cagliari Calcio ha comunicato che “a seguito del ritiro della maglia numero 13”, che era stata di Davide Astori “il calciatore Filippo Romagna indosserà la 56 sino al termine della stagione”. La società sarda, come la Fiorentina, ha deciso di ritirare il 13 in memoria dell’ex difensore rossoblu’ deceduto domenica scorsa. (AdnKronos) L'articolo Cagliari: dopo il ritiro della maglia numero 13 di Astori, a ...

Cagliari - il numero scelto da Romagna dopo il ritiro della maglia numero 13 : La morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti ma in particolar modo il club viola ed il Cagliari, le due società hanno deciso di ritirare la maglia numero 13. Nel frattempo è arrivata una comunicazione anche dal club sardo, scelto il nuovo numero da Romagna: “il Cagliari Calcio comunica che a seguito del ritiro della maglia numero 13, il calciatore Filippo Romagna indosserà la 56 sino al termine della ...

Roma : cavo elettrico urta veicolo su Muro Torto. Non ci sono feriti : Roma – Muro Torto chiuso a causa di un cavo elettrico staccatosi Roma – Un mezzo pesante è stato colpito da un cavo elettrico che... L'articolo Roma: cavo elettrico urta veicolo su Muro Torto. Non ci sono feriti su Roma Daily News.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per frane e piene dei corsi minori : “Per la giornata di domani non si prevedendo fenomeni Meteorologici significativi ai fini del sistema di Allertamento: – ventilazione sulle aree di crinale, con valori compresi tra 50 e 60 Km/h; – precipitazioni deboli e intermittenti su tutto il territorio regionale, con accumuli tra 5 e 10 mm in 24 ore; sull’Appennino centro-occidentale saranno a carattere nevoso a quote superiori a 1000 m e localmente 800 m; – ...

Serie A - Napoli-Roma : per i bookmaker azzurri favoriti : TORINO - Per determinare le quote di Napoli-Roma, uno dei tre big match della 27ª giornata di Serie A, oltre a Lazio-Juve e Milan Inter, tra le statistiche attuali e i precedenti più recenti, i ...

Stadio Roma : Anac - nessuna criticità : ANSA, - Roma, 2 MAR - "Da un esame della documentazione depositata agli atti dell'Autorità non sono state rilevate criticità in merito alla costruzione del nuovo Stadio della Roma in località Tor di ...

Anac : 'Per lo stadio della Roma nessuna criticità' : 'Da un esame della documentazione depositata agli atti dell'Autorità non sono state rilevate criticità in merito alla costruzione del nuovo stadio della Roma in località Tor di Valle'. Lo si legge nel ...

Mauritius in festa per i 50 anni dell’indipendenza. E a Roma un bio- compleanno da museo al bistrot : Nozze d'oro a Mauritius. Il paradiso tropicale nel cuore dell'Oceano Indiano, si prepara a festeggiare il 50° anniversario dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, ottenuta il 12 marzo del 1968. Per onorare questo traguardo storico, a partire dalla prossima settimana, invita a un ricco e colorato caleidoscopio di eventi e manifestazioni in tutto il paese che culminano, ovviamente, lunedì 12 marzo, giorno della ricorrenza.A Roma intanto, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : scatta la criticità per gelicidio : “Già a partire dalle ore serali di giovedì 1 marzo sono previste precipitazioni di pioggia che gela sulle colline e i rilievi romagnoli. Nella prima parte della giornata di domani venerdì 2 marzo un nuovo impulso perturbato apporterà precipitazioni estese all’intero territorio regionale che tenderanno ad esaurirsi nella seconda parte della giornata. I fenomeni sono previsti a carattere di neve sulle province occidentali, mentre sul ...

MILAN - RomaGNOLI SU GATTUSO/ "Il tecnico ha grandi meriti. È una vittoria meritata" : MILAN, ROMAGNOLI su GATTUSO: il difensore centrale parla del tecnico e gli riconosce i meriti. Felice e soddisfatto per l'impresa è stato lui a segnare il rigore decisivo contro la Lazio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:51:00 GMT)