Roma | Perotti si vendica sui social con Taison | ' 90 minuti all' Olimpico sono lunghi'

LIVE Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA : 0-0. Perotti e Fazio i migliori del primo tempo - Rakitsky spegne Under : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Shakthar Donetsk. Giallorossi che hanno fatto troppo poco per passare in vantaggio. Bene Perotti, Fazio e Florenzi, manca un po’ l’apporto di Nainggolan e il centrocampo. Tra gli ucraini, a parte qualche ripartenza, nulla da segnalare. Ci vorrà un secondo tempo di ben altra fattura per i giallorossi ai quali, comunque, basta l’1-0 per ...

Roma-Shakhtar Donetsk - le probabili formazioni del ritorno degli ottavi di Champions League : giallorossi al completo - Under e Perotti in attacco insieme a Dzeko : Partita decisiva per la Roma, nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. I giallorossi sono chiamati a rimontare il 2-1 dell’andata. Un risultato maturato in rimonta, dopo che la squadra di Eusebio Di Francesco era stata in vantaggio per 1-0. De Rossi e compagni ora dovranno sfruttare la spinta dell’Olimpico, per ribaltare il confronto e proseguire la campagna europea, dopo la brillante ...

Roma - Perotti : 'lo Shakhtar? Una sfida che definirà la nostra stagione' : Ieri sera Diego Perotti è rimasto in panchina per caricare le batteria in vista della sfida con lo Shakhtar di martedì sera. Nell'ultima partita disputata contro il Napoli, l'argentino ha dato ...

Roma-Torino - probabili formazioni e ultimissime : Schick dal 1'. Dentro Gerson - fuori Perotti : Roma-Torino, probabili formazioni e ultimissime: Schick dal 1′. Dentro Gerson, fuori Perotti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Torino, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al calcio d’inzio della sfida tra Roma e Torino, valida per la 28a giornata di Serie A. Di Francesco si affiderà ancora una volta al 4-3-3. Tanti i ...

Napoli-Roma 2-4 : Dzeko doppietta - Under e Perotti in gol. Sarri - crollo clamoroso : Impresa della Roma al San Paolo che rivitalizza morale e classifica della squadra di Di Francesco e mette il Napoli a portata di sorpasso da parte della Juve, che deve recuperare una partita. Gli ...

