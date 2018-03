Roma | Incidente con la moto | muore un 31enne

Roma : incidente per 2 veicoli. Tratto Appia al momento chiuso : Roma – veicoli coinvolti in incidente. Strada chiusa verso la Capitale Roma – Di seguito il comunicato diramato da Anas. La società ha comunicato che... L'articolo Roma: incidente per 2 veicoli. Tratto Appia al momento chiuso proviene da Roma Daily News.

Roma. Incidente in via Flaminia morta donna di 55 anni : Sinistro stradale sulla via Flaminia. Una conducente di 55 anni è morta in seguito ad un frontale a Roma. L’Incidente

Incidente stradale/ Roma - terribile scontro frontale auto-camion a Prima Porta : muore una donna (8 marzo 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 8 marzo 2018. Roma, terribile scontro frontale auto-camion a Prima Porta: muore una donna. A Salò uomo di 87 anni investito da un'auto(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Palermo : incidente in via Roma - turista francese investito da moto : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - incidente in via Roma, a Palermo, dove un turista francese è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada. L'uomo, 51 anni, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Civico dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto anc

Incidente stradale/ Roma - donna investita su via Ostiense : morta sul colpo - traffico nel caos (28 febbraio) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 28 febbraio 2018. Roma, donna investita su via Ostiense: morta sul colpo, traffico nel caos. Torino, gravissimo al Cto un ragazzo di 27 anni(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Roma : incidente mortale - donna investita da vettura : Nonostante i soccorsi del conducente non c’è stato nulla da fare per la donna Roma – incidente mortale a Roma. E’ accaduto questa mattina alle... L'articolo Roma: incidente mortale, donna investita da vettura su Roma Daily News.

Cortei da Roma a Palermo | Milano - scontri e cariche ma nessun grave incidente : Cortei da Roma a Palermo | Milano, scontri e cariche ma nessun grave incidente Nella Penisola si sono svolte 119 manifestazioni che hanno visto impegnate oltre 5mila uomini delle forze dell’ordine Continua a leggere L'articolo Cortei da Roma a Palermo | Milano, scontri e cariche ma nessun grave incidente sembra essere il primo su NewsGo.

Nessun incidente nella Roma blindata fra manifestazioni e sit in : Quasi in contemporanea hanno sfilato due cortei, quello dei Cobas contro il jobs act e quello antifascista organizzato dall'Anpi, presente il Pd con Renzi e Gentiloni e diversi esponenti di Liberi e ...

Roma : incidente con auto. Donna ricoverata in codice rosso : Roma – Donna in codice rosso dopo incidente viale San Giuliano Roma – Alle ore 10.15 di questa mattina una Donna è stata coinvolta in... L'articolo Roma: incidente con auto. Donna ricoverata in codice rosso su Roma Daily News.

Roma : incidente al Km 10 di Via Aurelia - un morto : Roma: incidente TRA BUS E SCOOTER, MUORE CENTAURO Roma – Grave incidente avvenuto in corrispondenza della corsia di sorpasso- in direzione Grosseto- al km 10,080... L'articolo Roma: incidente al Km 10 di Via Aurelia, un morto su Roma Daily News.

Incidente stradale/ Roma - taxi si ribalta : autista in codice rosso - è grave (22 febbraio 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 22 febbraio 2018. Roma, taxi si ribalta: autista in codice rosso, è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 12:38:00 GMT)

Roma - incidente sul Gra - auto in fiamme : quattro veicoli coinvolti - traffico bloccato : Grave incidente stradale questa mattina sul Raccordo: quattro le auto coinvolte, un veicolo in fiamme in galleria tra Casal del Marmo e Trionfale. Anas comunica che il traffico è provvisoriamente ...

Roma : incidente su GRA - un veicolo ha preso fuoco : Roma: incidente sul GRA, quattro veicoli coinvolti, uno in fiamme Roma – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, si è verificato un incidente. A causa di ciò... L'articolo Roma: incidente su GRA, un veicolo ha preso fuoco su Roma Daily News.

Roma : grave incidente - due persone in codice rosso : Roma: scontro tra auto sulla Braccianese, due persone in codice rosso Roma- grave incidente ieri sulla Braccianese. E’ accaduto intorno alle 11.30 all’altezza del Km... L'articolo Roma: grave incidente, due persone in codice rosso su Roma Daily News.