Roma | furto di rame alle Ferrovie dello Stato | arrestate 5 romene

Roma. Tenta furto in cassa negozio e aggredisce titolare: arrestato. E' entrato in un negozio chiedendo una ricarica telefonica e, quando il titolare si e'...

Roma - ladri indisturbati nella villa di De Benedetti e Paola Ferrari : furto da 100mila euro : Se non fosse stato per le telecamere di sicurezza e il disordine trovato in un secondo momento dalla donna di servizio nessuno si sarebbe accorto dei ladri "fantasma" penetrati nella villa sulla via ...

Furto in villa di Marco De Benedetti e Paola Ferrari a Roma : Furto nella casa sull'Appia a Roma di Marco De Benedetti e Paola Ferrari. L'allarme è scattato sabato quando la domestica entrando nella depandance della villa ha visto che era tutto a soqquadro. Sul ...

Aversa - furto al Bar Roma : rubati 'gratta e vinci' e sigarette - : Sicurezza anno zero ad Aversa dove i malviventi non hanno timore di agire addirittura in pieno centro cittadino e in posti frequentati in ogni ora. La notte scorsa i soliti ignoti hanno preso di mira ...

Roma – Carabinieri Colleferro fermano e arrestano 2 nomadi Roma – I Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno ammanettato due giovani nomani specializzate in furti...

Roma: tentano furto dal chiostro interno di un condominio, arrestati due senza fissa dimora Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato questa...

Municipio VII Roma. Tentano furto in Primaria di Via Gentile: arrestati "Bloccati dall'intervento combinato di Polizia locale e Carabinieri i ladri che intorno alle 20...

Roma - furto di automobili : 'l'arma' sarebbe un vecchio Nokia 3310 : Tra tutti i cellulari d'epoca, il Nokia 3310 rappresenta certamente uno dei più noti al grande pubblico. Sebbene non sia paragonabile con nessuno smartphone di oggi, nel passato fu un 'must-have', in quanto chiunque ne possedeva uno. Al giorno d'oggi, ovviamente, si passa ad altre alternative decisamente più al passo con i tempi (si pensi ai nuovi smartphone che verranno presentati al prossimo MWC di Barcellona, per esempio). Nonostante questo ...

tentano furto ma vengono identificati grazie al cellulare: arrestati due malviventi Roma – Sorpresi da un dipendente. Si erano introdotti all'interno di un centro riabilitativo e...

Roma: baby ladri tentano furto in casa, una ha dodici anni Roma- Un 16enne di origini slave senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri...

Roma – Rubavano energia elettrica: in manette 6 persone Roma – Sei persone sono state identificate e arrestate con l'accusa di furto aggravato e un'altra...

Rubano carburante da un autocarro: arrestati due senza fissa dimora Roma- I carabinieri hanno arrestato due cittadini stranieri senza fissa dimora. I due sono stati...

Roma- Grottaferrata, Carabinieri scoprono ladri d'auto. Un arresto e un denunciato Il fatto Una pattuglia di Carabinieri, la scorsa notte, ha sorpreso i due giovani...

Roma, Trionfale. Tenta furto in casa, romeno arrestato – Un Tentato furto aggravato in un appartamento del quartiere Trionfale, a Roma, è stato sventato dalla...