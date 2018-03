Roma | arriva ' EUREKA! | 200 eventi di divulgazione scientifica - InfoOggi it

Roma - arriva 'Eureka! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano' - : Al via dal 21 marzo al 22 aprile "EUREKA! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano". Oltre 200 appuntamenti in 24 biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale

Ascolti TV | Martedì 13 marzo 2018. Roma – Shakhtar Donetsk 19.3% - E’ Arrivata la Felicità 11.7%. DiMartedì 8.2% - CartaBianca 5.5% : Roma - Shakhtar Donetsk Su Rai1 E’ Arrivata la Felicità ha conquistato 2.821.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Shakhtar Donetsk ha raccolto davanti al video 5.243.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.919.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 ha ...

Corsa Champions League / Roma - Lazio - Inter e Milan : chi arriva tra le prime quattro con Napoli e Juventus? : Corsa Champions League: Roma, Lazio, Inter e Milan si lottano il terzo e quarto posto con la Juventus e il Napoli che si sono assicurate ormai le prime due posizioni in classifica.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:48:00 GMT)

Galen Rupp vince come da pronostico la Roma Ostia con 9172 arrivati : Ma come sempre la Huawei RomaOstia è stata una vera e propria festa per i runner, provenienti da tutto il mondo: in oltre 11000 alla partenza di cui 9172 al traguardo. A loro si sono aggiunti altri ...

A Roma arriva 'Libri Come' : ecco gli incontri più attesi : Politica, Verita, Felicità, con Livio Pepino 17.00 , Studio 3, Sandra Petrignani, La Corsara, con Pierluigi Battista e Cristina Comencini 18.00 , Sala Sinopoli, Andrea Camilleri, Come sono , stato, ...

Pescara - si indaga sulla morte del 29enne. Arrivano Ris di Roma | : Alessandro Neri era scomparso lunedì dopo essere uscito di casa con la macchina. La vettura è stata trovata mercoledì in città, mentre il cadavere ieri a Fosso Vallelunga . Non si esclude nessuna ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : arriva la pioggia - scatta l’allarme frane : “Per la giornata di lunedì 5 marzo sono previste piogge sul settore centro orientale con quantitativi medi areali complessivi compresi tra 15-25 mm. Possibilità su tutto il territorio di deboli e sporadiche precipitazioni, nevose sopra i 1000-1300 m. Per la giornata di martedì 6 marzo i fenomeni di precipitazione sono previsti in forma residua, con sporadiche precipitazioni nevose sopra i 1000-1300 m. Le piogge potranno determinare un ...

Suore sfruttate da vescovi e cardinali. La denuncia arriva dall'Osservatore Romano : Donne sfruttate, costrette a lavori umilianti, sotto pagate e in alcuni casi neanche pagate. Sono Suore, alcune al servizio di cardinali o vescovi. La denuncia arriva da "Donne chiesa mondo", un inserto mensile dell'Osservatore romano, il quotidiano della Santa Sede. Il servizio svela la quotidianità umiliante cui sono sottoposte molte religiose. A squarciare il velo del silenzio, una religiosa arrivata dall'Africa ...

L’ex stratega di Trump arriva a Roma sedotto dalle scelte sovraniste della Lega : Stephen Bannon arriva in Italia in queste ore per seguire le ultime battute della campagna elettorale e l’esito del voto di domenica. È molto incuriosito, interessato: considera questo voto molto importante per il resto d’Europa e gli stessi Stati Uniti. Ritiene che il 4 marzo segnerà un percorso nuovo, aprirà la strada a tutti i movimenti «populis...

Roma - ragazza sola in casa - arrivano i ladri : caccia alla 'banda del tè' : caccia alla 'banda del tè'. E' stata soprannominata così la gang di ladri che da qualche tempo colpisce in zona Fregene, verso metà pomeriggio, proprio all'ora del te. L'ultima vittima è una ragazzina ...

Maltempo - arriva la conferma del Campidoglio : scuole aperte a Roma domani 28 Febbraio : “domani, mercoledì 28 Febbraio, le scuole di ogni ordine e grado di Roma saranno regolarmente aperte”. Lo rende noto il Campidoglio. L'articolo Maltempo, arriva la conferma del Campidoglio: scuole aperte a Roma domani 28 Febbraio sembra essere il primo su Meteo Web.

Il maltempo arriva a Napoli : disagi e scuole chiuse anche domani. A Roma i treni ad alta velocità deviati su Tiburtina : Roma - Il giorno dopo la grande paralisi di Roma , i disagi legati al maltempo non si sono del tutto risolti, ma ora è il Sud a dover fare i conti con la coltre bianca: Napoli fa i conti con disagi al ...