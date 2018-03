Roma | all' Olimpico è festa grande | ' Insieme per andare lontano'

Roma - Monchi : 'Dedicato alle famiglie. Canto l'inno perché...' : Monchi, ds della Roma, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport dopo il successo europeo contro lo Shakhtar: 'Non era facile centrare l'obiettivo questa sera. Con sofferenza si raggiungono traguardi simili. Oggi dobbiamo essere contenti, parlare con la ...

Roma - Ferreyra spinge e fa cadere oltre i tabelloni un raccattapalle : Al 33' della ripresa Dzeko ha provocato l'espulsione del difensore avversario Butko, che su di lui ha commesso fallo da ultimo uomo. Prima che venisse calciata la successiva punizione, brutto episodio ...

‘Keep Clean and… ?’ : convegno a Roma giovedì 15 marzo alle ore 12 : L’AICA, Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare vi invita a scoprire le novità 2018 di ‘Keep Clean and…?’. La conferenza stampa di presentazione è prevista per giovedì 15 marzo 2018 alle ore 12. Interverranno: On. Barbara Degani (Sottosegretario Ministero Ambiente) Roberto Cavallo (eco-atleta) Lucia ...

Roma-Shakhtar : Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni/ Scoppia rissa : ragazzo soccorso in barella : Roma-Shakhtar: Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni. Scoppia rissa in campo: ragazzo soccorso in barella, portato via dall'automedica. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:47:00 GMT)

