Roma | abusi su una studentessa | libero il prof del Massimo La compagna | ' L' errore si

Roma – retata della Polizia di Roma a contrasto dei mercatini illegali in...

Roma, scoperta discarica abusiva all'interno di una zona archeologica I carabinieri hanno sorpreso un cittadino bosniaco mentre sversava rifiuti in un terreno di proprietà del Comune in via Lucrezia Romana, zona Osteria del Curato. Durante il sopralluogo i militari hanno constatato anche il pessimo stato di conservazione di alcuni ...

Scoperta dai carabinieri una discarica abusiva in un'area archeologica a Roma. Ad eseguire il decreto di sequestro preventivo dell'intera area, emesso dal gip di Roma su richiesta della procura, i carabinieri della Compagnia Casilina, della Stazione Appia e del Nucleo Investigativo del Gruppo Tutela forestale di Roma. Il provvedimento riguarda un terreno di circa tremila metri quadrati in via Lucrezia Romana zona Osteria del Curato, ...

Roma: due denunciati per gestione illecita di rifiuti e varie violazioni in materia paesaggistica e ambientale Roma – Operazione dei Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, della Stazione Roma Appia e...

Multe a 41 Taxi irregolari, ritirate 15 carte di circolazione ed anche un sequestro. Questo il risultato dei controlli a

La collega Chiara Proietti D'Ambra, inviata per Piazzapulita, è stata sollevata e portata via di peso da una delle persone che cercava di intervistare nel corso dell'inchiesta girata ad Ardea (Roma) per documentare il mancato controllo da parte del comune sugli abusivi. "Io non pago" è il titolo del servizio andato in onda il 22 febbraio nella trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli.

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Roma, casa popolare allo zio degli Spada, abusivo per anni. Foggia, vicepreside aggredito, arrestato il padre dello studente.

Roma: controllo scali aeroportuali, denunciato tassista abusivo e senza patente di guida Roma – Continua il servizio dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma a Fiumicino e Ciampino....

ROMA, CLOCHARD VIOLENTATA all'Esquilino: ultime notizie, una donna di 75 anni di origini tedesche è stata stuprata da un 31enne senegalese. L'uomo è stato catturato dai carabinieri.

