Roberta Ragusa | rinviata l' udienza del processo a Antonio Logli

Roberta Ragusa/ Antonio Logli - sentenza appello slitta a fine mese : nuova data del processo (Pomeriggio 5) : Roberta Ragusa, slitta la data di inizio del processo d'appello a carico di Antonio Logli per lo sciopero degli avvocati. Fissata la nuova data nella quale potrebbe arrivare la sentenza.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:19:00 GMT)

Roberta Ragusa/ Antonio Logli - verso l’Appello : Roberta Bruzzone boccia la pista dell’allontanamento : Roberta Ragusa, il giallo sei anni dopo ancora irrisolto: il marito Antonio Logli in attesa dell'Appello. Roberta Bruzzone smentisce la pista dell'allontanamento.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:57:00 GMT)

Roberta Ragusa in America? La cugina Maria indignata per illazioni - le novità Video : Continuano a far discutere le ultime presunte rivelazioni shock, almeno così sono state presentate nei giorni scorsi in tv da Quarto Grado su Rete 4, sul caso di #Roberta Ragusa. La donna scomparsa nel gennaio del 2012 da Gello, in provincia di #Pisa, è fuggita in America come viene ipotizzato dall'avvocato Linda Sozzi, difensore di Antonio Logli, il marito della donna condannato in primo grado a venti anni di carcere per omicidio volontario e ...

Roberta Ragusa - il messaggio inedito del figlio dopo la scomparsa : “Questo non è uno scherzo” : Roberta Ragusa, il messaggio inedito del figlio dopo la scomparsa: “Questo non è uno scherzo” Diffuso per la prima volta il post che Daniele, allora adolescente, scrisse a poche ore dalla scomparsa di mamma Roberta Ragusa. il primogenito di Antonio Logli oggi gestisce l’autoscuola della madre. Di recente ha avviato la procedura per ottenere il […] L'articolo Roberta Ragusa, il messaggio inedito del figlio dopo la scomparsa: “Questo ...

Il caso di Roberta Ragusa raccontato in un minuto : Quarto Grado Files ", la rubrica video che ripercorre in pochi attimi i casi di cronaca ancora avvolti nel mistero, ha riassunto in un minuto il mistero di Roberta Ragusa , la 44enne madre di due figli scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa a Gello di ...

Roberta Ragusa - il figlio ne denunciò subito la scomparsa sui social : Roberta Ragusa, il figlio ne denunciò subito la scomparsa sui social A Quarto Grado l’allerta di Daniele Logli su Facebook per ritrovare la madre. Continua a leggere L'articolo Roberta Ragusa, il figlio ne denunciò subito la scomparsa sui social sembra essere il primo su NewsGo.

Roberta Ragusa - i familiari : è stata uccisa - non sarebbe mai scappata Video : La famiglia di #Roberta Ragusa non ha mai creduto all'ipotesi dell'allontanamento volontario e quindi nemmeno all'ipotesi della fuga negli Stati Uniti rilanciata da Quarto Grado [Video] con le dichiarazioni dell'avvocato Francesca Sozzi, difensore di Antonio Logli, il marito presunto assassino giù condannato a 20 anni di reclusione in primo grado, con il giudizio abbreviato davanti al gup di #Pisa, e ora in attesa del processo di secondo grado ...

Roberta Ragusa potrebbe essere in America? La notizia di Quarto Grado Video : #Roberta Ragusa sarebbe stata avvistata a Miami, in America. Ciò significherebbe non solo che la donna sia ancora viva, ma che si sia allontanata volontariamente. Un'ulteriore particolare desta sospetti; il fatto che la sera prima della scomparsa la donna avrebbe raccontato alla figlia una fiaba in cui si narrava di madri che vanno via e non tornano più. Gianluigi Nuzzi ha affrontato il tema della scomparsa della donna [Video] con il consueto ...

Roberta Ragusa/ Il padre di Antonio Logli la ricorda in aula : "È stato un periodo difficile" (Quarto Grado) : Roberta Ragusa, si torna a parlare del caso che si accende di nuovi particolari. Le ultime nella trasmissione di Rete 4 in onda in prima serata oggi domenica 28 gennaio 2018 (Quarto Grado)(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 16:04:00 GMT)

Roberta Ragusa - Chi l'ha Visto? intervistò l'uomo suicida di cui parla la lettera anonima : Il mistero che avvolge la lettera anonima inviata a "Chi l'ha Visto?" e ai carabinieri si infittisce. La missiva arrivata i primi di gennaio invitava a indagare su un uomo morto suicida...