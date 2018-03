Robert Fico | premier slovacco | si dimette

Dimissioni del premier slovacco Robert Fico tre settimane dopo l'uccisione del reporter : Il premier socialdemocratico slovacco Robert Fico ha annunciato le Dimissioni, nella bufera dopo l'omicidio del giornalista Jan Kuciak, che indagava sui presunti legami tra politica e `ndrangheta. Ieri si era dimesso il ministro dell'Interno Robert Kalinak, dopo le manifestazioni di protesta e le pressioni degli alleati della coalizione Most-Hid. L'omicidio nella notte ...

Omicidio Jan Kuciak - il premier slovacco Robert Fico offre le dimissioni : Il premier slovacco Robert Fico ha offerto le dimissioni tre settimane dopo l’uccisione del reporter Jan Kuciak che ha aperto una crisi di governo. Le dimissioni saranno presentare domani dal premier. L’annuncio è arrivato durante l’incontro con il presidente Andrej Kiska: lascerà il posto da premier e verrà formato un nuovo governo, ma senza andare ad elezioni anticipate. Fico ha condizionato la sue dimissioni al rispetto da parte del ...

Roberto Fico a Radio Capital : "Se le accuse sono reali - De Falco non è compatibile con il Movimento 5 Stelle" : Se le accuse contro il comandante Gregorio De Falco dovessero essere vere, la sua figura non è compatibile con il Movimento 5 Stelle. A dirlo è Roberto Fico, deputato del M5s, che a Circo Massimo su Radio Capital afferma: "La situazione va approfondita, bisogna indagare, c'è una causa di divorzio in corso".Il capitano Gregorio De Falco è candidato del Movimento nel collegio uninominale Toscana Sud per le elezioni del ...

'La fine della ragione' - Roberto Recchioni presenta il nuovo romanzo grafico : Fumettista, romanziere, sceneggiatore e soggettista, web influencer, viaggiatore. Roberto Recchioni, celebre autore e curatore editoriale di Dylan Dog per la Sergio Bonelli Editore presenta in questi mesi il nuovo romanzo grafico fresco di stampa per la collana Feltrinelli Comics curata da Tito Faraci di Giangiacomo Feltrinelli Editore. Il tour di incontri con l'autore si è aperto ieri, giovedì 8 febbraio a laFeltrinelli Libri e Musica in Piazza ...

Roberto Fico slega i vertici Rai dalle elezioni : "Vadano avanti fino a scadenza" : Una presa di posizione contro lo spoil system, per tenere distinti i vertici della Rai dai cambiamenti della politica. Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, ritiene che Monica Maggioni e Mario Orfeo, presidente e a.d. della Rai, debbano rimanere in sella anche dopo il voto, indipendentemente dall'esito elettorale."Secondo me ci vuole, in generale, continuità al di là della politica. Noi dobbiamo riuscire a ...

Elezioni - Campania : M5S lancia Roberto Fico al Vomero contro Poalo Siani : Ricerca spasmodica anche al Nazareno dove il Pd, dopo aver incassato il no di Annalisa Allocca, cerca altre figure al di fuori della politica che dovranno pero' essere anche digeriti dai livelli ...

BEPPE GRILLO E CASALEGGIO SI SEPARANO/ ‘Nuovo’ blog M5S : Roberto Fico - il Movimento in mano ad una azienda : BEPPE GRILLO e Davide CASALEGGIO si SEPARANO sui blog: gestioni "separate" e caos M5s, secondo La Stampa il dissidente Roberto Fico avrebbe detto "il Movimento in mano ad una azienda"(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:17:00 GMT)