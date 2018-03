Rita Dalla Chiesa torna in tv e sugli amici vip | Prima cicci-cicci | e

Al via “Ieri Oggi Italiani” - nuovo programma di Rita Dalla Chiesa. Tutte le informazioni : La storia, il costume e la società del Paese - con rari documenti d'epoca e molti ospiti in studio - sono il cuore del nuovo programma di Retequattro ideato da Maurizio Costanzo - “Ieri Oggi Italiani” - al via...

Vaticano - Papa Francesco e la clamorosa verità : ecco le 7 righe 'tagliate' dalla lettera di Papa Ratzinger : ... titolare del seguitissimo blog Settimo cielo , a 'svelare il mistero' della lettera di Benedetto XVI 'a favore' di Bergoglio che tanti dubbi aveva sollevato nel mondo della Chiesa. A quella lettera ...

Rita Dalla Chiesa torna in tv : 'Niente Forum. Nei miei anni di esilio...' - chi accusa : Ritorna in tv, Rita Dalla Chiesa , ma prima si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Da lunedì in seconda serata su Retequattro condurrà Ieri oggi italiani , programma storico-sociale lontanissimo ...

Ed io - il nuovo singolo di Valerio Scanu dopo l’autobiografia Giuro di dire la verità – Dalla A alla Zia Mary : Si intitola Ed Io il nuovo singolo di Valerio Scanu atteso in radio e in digital download per venerdì 16 marzo, subito dopo la pubblicazione dell'autobiografica Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary. Valerio Scan pubblica il libro giovedì 15 marzo per raccontarsi in modo onesto e sincero ai fan ma non trascura il suo primo amore: la musica. Il giorno successivo, venerdì 16 marzo, rilascia il nuovo singolo dal titolo Ed Io, un pezzo ...

Rita Dalla Chiesa torna a Forum? La sua risposta : Forum: dopo Barbara Palombelli tornerà Rita Dalla Chiesa alla conduzione? Quando c’era Rita Dalla Chiesa a Forum la televisione risplendeva di una certa signorilità ora andata perduta. Il magico trio del mattino composto da lei, Fabrizio Bracconeri e Marco Senise allietava le giornate degli italiani facendo riflettere su temi importanti quali l’abbandono degli animali, l’omofobia, il difficile rapporto genitore-figli e tanti ...

Ufficiale : Rita Dalla Chiesa torna in Tv grazie a Maurizio Costanzo : ... Mediaset Le rivelazioni di Sharon Stone: rischiò la vita - SCOPRI Nel corso delle puntate, ognuna dedicata ad un tema, come ad esempio la famiglia, lo sport, il cibo, la politica, la televisione, il ...

Le date dell’instore tour di Valerio Scanu per il libro Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary : L'instore tour di Valerio Scanu per il libro Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary inizierà il prossimo 15 marzo dal negozio Mondadori Megastore di Milano (Marghera) dove l'artista firmerà le copie ed incontrerà i fan alle ore 18.00. A seguire, l'instore tour di Valerio Scanu toccherà le principali città italiane per alcuni appuntamenti nelle librerie che vedono l'artista impegnato fino alla fine del mese di marzo. Il giorno 16, ...

Rita Dalla CHIESA/ "Sono single e mi va bene così - poi si vedrà..." (S’è fatta notte) : La puntata di S’è fatta notte di oggi vedrà tra i suoi ospiti RITA DALLA CHIESA, che sta per tornare in televisione con un nuovo programma al fianco proprio di Maurizio Costanzo(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:48:00 GMT)

Ieri oggi italiani - Rita Dalla Chiesa/ "Non si urlerà mai - parleremo delle eccellenze italiane" : Rita Dalla Chiesa e Maurizio Costanzo padroni di casa di Ieri oggi italiani su Rete 4 a partire da lunedì 19 marzo in seconda serata. In studio Roberto Olla e Turchese Baracchi(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:15:00 GMT)

“Addio Fabrizio…”. Finalmente - nuovo amore per Rita Dalla Chiesa. Dopo la separazione con Frizzi per la conduttrice è arrivato il pentimento e non ha mai veramente dimenticato l’ex. Ma oggi le cose sono cambiate e il suo cuore batte di nuovo : “Ho una vita piena d’amore” : Dopo qualche tempo di assenza, Rita Dalla Chiesa sta per tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma. L’amata conduttrice, infatti, è in procinto di iniziare una nuova avventura con il programma Ieri oggi italiani che andrà in onda a partire dal prossimo 19 marzo in seconda serata su Rete 4. Un cambiamento di rotta rispetto a quanto fatto fino ad oggi, un modo per festeggiare ben 35 anni di televisione. La vita professionale ...

OROLOGI IN RitaRDO DI 6 MINUTI IN EUROPA/ Disputa energetica tra Serbia e Kosovo dalla parte dei Ritardatari : OROLOGI indietro di 6 MINUTI in EUROPA, perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una Disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli OROLOGI rallentano(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:01:00 GMT)

“Ha saputo…”. Strage di Latina : Antonietta Gargiulo - lo strazio di una madre. La donna è stata risvegliata dalla sedazione e gli psicologi l’hanno giudicata “pronta” per conoscere l’atroce verità : Dal 28 febbraio 2018 Antonietta Gargiulo era ricoverata in terapia intensiva al San Camillo dopo l’aggressione feroce del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intonro alle 5.30 di mercoledì mentre la donna stava andando al lavoro, aveva ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi. Ciò che è successo a Cisterna di Latina ha sconvolto l’Italia intera. Il carabiniere, come è emerso da ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova - dalla crisi a Temptation Island? La coppia rivela la verità : Luca Onestini e Ivana Mrazova tra crisi e la possibile partecipazione all'edizione Vip di Temptation Island: la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e svelare ai fan tutta la verità. LEGGI ANCHE --...

STRISCIA LA NOTIZIA vs ISOLA DEI FAMOSI/ L'infortunio di Craig Warwick : fuga dalla Macchina della Verità? : STRISCIA la NOTIZIA contro ISOLA dei FAMOSI: durante la puntata di stasera, verrano svelati i nomi dei 4 concorrenti che avrebbero fumato con Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:11:00 GMT)